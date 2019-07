Rafel Martínez retomó a sus funciones como alcalde de Santa Marta

A las 10:40 de la mañana de este martes, llegó Rafael Martínez a la sede de la Alcaldía para retomar sus funciones como mandatario de Santa Marta, luego de que un juez de segunda instancia le revocara la medida de aseguramiento y decretara su libertad inmediata.

No obstante, seguirá vinculado al proceso judicial por corrupción en contratación de obras públicas.



El mandatario, a su llegada, encontró una multitud de seguidores que lo recibió en medio de aplausos, abrazos y arengas de apoyo.

A su entrada al Palacio Amarillo, aprovechó para entregar sus primeras declaraciones.

“Vamos a retomar la agenda que se suspendió con nuestra sacada del cargo”, expresó.



“Continuaremos adelante con lo de las plantas desalinizadoras y trabajaremos con el Ministerio en proyectos inmediatos que nos den agua para marzo del otro año porque se viene un nuevo verano”, agregó.



Frente al tema de seguridad, dijo que va a recuperar el orden público con la ayuda de las instituciones. “El Alcalde no le puede dar la espalda a la seguridad, no se puede esconder en el despacho, hay que salir a las calles con la Policía a buscar a los delincuentes, porque hay que darles seguridad”, prometió.



El mandatario también se refirió a la realización de las Fiestas del Mar que por primera vez, en mucho tiempo, serán organizadas en conjunto con la Gobernación del Magdalena y cuya programación inicia esta semana.



"La fiesta desde donde yo la percibo, no llega al nivel de las fiestas anteriores que ha hecho la Alcaldía de Santa Marta, sin embargo, no voy a ser un palo en la rueda, ni voy a aplazar nada, ni me voy a meter para que no digan que Rafael Martínez la obstaculizó, pues si hay fiesta que la hagamos”, anotó.



Por otra parte, dijo que aunque hay intereses políticos que insistirán en apartarlo del cargo, su propósito sigue firme en demostrar que “soy un alcalde transparente que no me he robado nada”.



En ese sentido, se comprometió a entregar en su Gobierno todas las obras y proyectos que están pendientes y que han sido blanco de críticas por los retrasos que presentan.

Tras finalizar su discurso, vino el momento más tensionante: El primer cara a cara entre el alcalde electo Rafael Martínez y el encargado por Presidencia, Andrés Rugeles.



Martinez aprovechó la oportunidad y en el saludo a Rugeles, además de presentársele con nombre propio le indicó: "usted fue el que me señaló, me condenó, me juzgó sin conocerme. Qué bueno que me hubiera dado la oportunidad de conocerme y poder explicarle las dudas que hubiera tenido antes de dar las declaraciones”.



El Alcalde también le ratificó que es inocente y que no se le ha podido demostrar nada de lo que se le señala.



Rugeles se limitó a decir que “como secretario de transparencia venimos a cumplir por la constitución y la ley a velar por la transparencia. Aquí no se ha hecho ningún señalamiento a nadie”. Ambos hicieron el respectivo empalme.

Roger Urieles Velasquez

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv