“Aquí seguimos en riesgo latente”, afirmó sin vacilaciones el alcalde del municipio de San Pablo, Ricardo Gómez Lasso, después de 72 horas de ocurrida la avalancha por el desbordamiento de la quebrada La Brisa que deja una niña desaparecida y 350 viviendas afectadas.

Cuando han pasado tres días de la emergencia por causa de la ola invernal en esa localidad situada al norte de Nariño, el mandatario municipal ya puso el dedo en la llaga al advertir que el peligro para la comunidad no ha pasado y que como el invierno va a continuar, entonces se requiere de la ejecución de obras de infraestructura a un corto y mediano plazo, para evitar una tragedia de incalculables proporciones.



“Aquí necesitamos obras de infraestructura, necesitamos obras grandes”, insistió al hacer una clara advertencia a los Gobiernos Departamental y Nacional de que con “pañitos de agua tibia” la problemática no se puede solucionar.



Y la obra que propone es el encauzamiento o desvío de la quebrada, de la que dijo “eso no lo hacemos fácilmente, debemos hacer una obra de infraestructura grande que nos permita solucionar el problema hacia el futuro”.



Por eso cree que se requiere de la inversión necesaria, por lo que hizo un vehemente llamado a los profesionales de la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo que el domingo visitaron el municipio, para realizar un balance de las obras que se requieren.

El gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, también estuvo de acuerdo con el alcalde, en el sentido de que los habitantes de San Pablo necesitan soluciones de fondo ante la emergencia que están viviendo desde la tarde del pasado viernes, cuando el fuerte invierno hizo pensar en lo peor.



“Hacemos un balance para establecer qué obras de mitigación y qué acciones de mitigación se requieren aquí, para recuperar la tranquilidad”, reveló el mandatario, quien agradeció a todos los organismos de socorro que se unieron para atender la emergencia y prestar alivio a los habitantes.

Una vez más hizo un llamado a la solidaridad de los nariñenses, mediante la donación de frazadas, colchonetas, alimentos no perecederos y medicamentos que serán entregados a las 350 familias damnificadas.



También recalcó que continúa hoy la búsqueda de la niña desaparecida con la participación de unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Ejército Nacional. Esta labor se extiende hasta la quebrada La Brisa y el río Mayo.



Ante la falta del servicio de agua potable en la localidad, se viene garantizando el líquido a través de vehículos cisterna, “sabemos que no hay afectaciones en la parte de infraestructura del acueducto”, dijo y recordó que el ancianato también resultó afectado por la fuerza de la corriente.



Desde el domingo se ha hecho entrega a las familias damnificadas de kits de alimentos dispuestos por la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo, mientras que en la ciudad de Pasto la Gobernación de Nariño y otras entidades realizan la recolección de donaciones de elementos como cobijas, colchones, prendas de vestir en buen estado y alimentos para ser entregados a los damnificados.

Recomendaciones a las comunidades

Los organismos de socorro están recordando a toda la comunidad nariñense que la actual temporada de lluvias puede ocasionar fenómenos como deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas y granizadas.



Por lo anterior se pide realizar la limpieza de caños, desagues y sumideros que se pueden taponar, también revisar los árboles que representan una amenaza, reparar techos y goteras que pueden inundar las viviendas, al igual que no arrojar palos, desechos ni basuras a los ríos y quebradas porque pueden producir represamientos.



También se aconseja que mientras está lloviendo se debe alejar de torres, postes, avisos y vallas metálicas, al igual que se deben alejar de zonas de posibles deslizamientos.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO