Luego de la emergencia que dejó 34 personas muertas bajo un derrumbe registrado en la vía entre Pereira y Quibdó, el alcalde de Pueblo Rico, en Risaralda, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que le brinde apoyo para rehabilitar las vías de su localidad afectadas por el invierno y evitar que se presenten nuevas tragedias como la del pasado 4 de diciembre.



Leonardo Fabio Siágama, mandatario de este territorio, reveló su preocupación pues no ha tenido respuesta del Gobierno Nacional frente a las ayudas que le ha solicitado para la atención de la ola invernal.



(Siga leyendo: Risaralda: así fue el funeral del conductor del bus que quedó sepultado).

“Estoy muy triste, angustiado y preocupado por la actitud del Gobierno Nacional ante la tragedia que lamentó todo el país. Hasta el momento no hemos tenido respuesta positiva de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ya que el 6 de diciembre enviamos un oficio solicitando apoyo económico para mantenimiento de vías terciarias y la vía nacional que conduce hacia Chocó, y donde sucedió la tragedia”, contó Siágama.



El mandatario también advirtió que también le solicitaron apoyo de ambulancias al Ministerio de Salud, pero aún no tienen respuesta.



Siágama relató que el día de la tragedia tuvieron que trasladar heridos y personas fallecidas en camionetas particulares por la falta de ambulancias en esta población.



(Le recomendamos: El drama de joven que sobrevivió a tragedia en Risaralda pero perdió a su padre).



“Hasta tuvimos que pedir el favor a comerciantes de la zona para atender esta emergencia ya que el hospital San Rafael de Pueblo Rico no cuenta con suficientes ambulancias”, dijo.



También pidieron “ayudas humanitarias para atender a la población que en este momento se encuentra afectada por el invierno, pero tampoco hemos tenido respuesta. Estamos muy afectados y tenemos gran vulnerabilidad por la parte económica”, enfatizó el alcalde.



Según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el municipio de Pueblo Rico se encuentra en alto riesgo por deslizamientos.



(Más: JEP analiza medidas cautelares en 27 cementerios de Quindío y Risaralda).



El invierno de los últimos meses ha generado una saturación por encima de lo normal. Se calcula que los movimientos en masa han generado la caída de entre 5.000 y 10.000 metros cúbicos de material en esta localidad.



Incluso, la UNGRD recomendó evacuar a las familias que se encuentran en la zona por el alto riesgo de nuevos deslizamientos.



Durante un reciente Puesto de Mando Unificado que se realizó en este municipio, el alcalde informó que tiene otras vías terciarias afectadas y que requiere apoyo de otras entidades pues no cuenta con recursos.

