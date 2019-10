Pijao tendrá alcalde encargado por tres meses

El pasado viernes se dio a conocer que el alcalde de Pijao, Edinson Aldana Martínez, fue suspendido tres meses de su cargo por la Procuraduría General de la Nación porque, presuntamente, habría solicitado dádivas a los aportantes para un supuesto proyecto de vivienda en esta localidad del Quindío.

Luego de que se dio a conocer esta decisión, el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, designó al Secretario del Interior del departamento, Andrés Buitrago, como alcalde encargado de Pijao.

El decreto 00561 aclaró que el nombramiento de Buitrago como alcalde encargado, no implica su separación del cargo de la Secretaría del Interior del Quindío.



"Se le pide a la Registraduría Nacional del Estado Civil certificar la filiación política del alcalde Aldana Martínez, para pedir al presidente de ese partido la terna de la cual se escogerá el alcalde designado por el tiempo que dure la suspensión del titular", dice el comunicado de la Gobernación del Quindío.



Cabe recordar que la Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra del alcalde Aldana y que, debido a la suspensión, no podrá ejercer cargos o funciones públicas o contratar con el Estado durante esos meses. Tampoco podrá recibir su remuneración como alcalde durante el término que dura la medida cautelar.



La investigación también involucra al conductor de la Alcaldía, César Arbey Reyes, quien "habría contactado a unas personas para ofrecerles, a nombre del alcalde, cupos por valor de cinco millones de pesos para tener acceso a un proyecto de vivienda que, al parecer, no se realizó pero haría parte del programa de gobierno de un candidato a la Alcaldía de Pijao".



La Procuraduría Provincial de Armenia advirtió que esta medida es una disposición temporal de carácter preventivo, que busca evitar una eventual continuación de la presunta falta o que la misma se reitere. Y el investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre.



Por otro lado, la Procuraduría también abrió investigación disciplinaria contra la asesora administrativa del alcalde de Armenia, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, luego de que la candidata a la Alcaldía de Armenia, Piedad Correal, mencionara en unos audios que estaría colaborando en su campaña. Aristizabal fue suspendida tres meses de su cargo.



También se le abrió investigación al director del Instituto Municipal de Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera), Carlos Fernando Benítez, la subsecretaria de Desarrollo Social, Sandra Milena Mantilla, y la jefe de la Oficina de Desarrollo Social y Secretaria de Desarrollo Social, Daniela Alvis Hoyos.



Al parecer, los investigados estarían direccionando sus funciones a influenciar procesos electorales de carácter político partidista y a favorecer causas políticas de candidatos a la Gobernación del Quindío, Alcaldía de Armenia, Asamblea departamental y al Concejo municipal.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO

ARMENIA