Procuraduría investiga a Alcalde de Neiva por contratación irregular

La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a Rodrigo Lara Sánchez, alcalde de Neiva, y a cuatro de sus funcionarios por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de $ 245 millones para determinar las causas del colapso de la tribuna occidental del estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, la alcaldía suscribió un contrato de manera directa con la firma Ingeniería Sísmica y Estructural sin realizar un concurso público de méritos para escoger al contratista. Con esto, habría vulnerado los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.



El estudio técnico era para determinar las causas del desplome del estadio que dejó cuatro obreros muertos en agosto de 2016. Esa obra fue contratada en la administración del exalcalde Pedro Suárez, quien no tiene en curso ningún proceso investigativo por parte de la Procuraduría.

El alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, no ocultó su sorpresa y afirmó que el contrato con Ingenieria Sismica y Estructural se hizo ajustado a las normas y con transparencia.



“Estamos tranquilos pero a la vez sorprendidos con la decisión de la Procuraduría, pues no se trata de una consultoría, ni de un proceso licitatorio, sino de un contrato de servicios profesionales para una labor de peritaje técnico. El proceso es semejante al que hizo la Fiscalía para establecer las causas y pérdidas que dejó el desplome del edificio Space en Medellín", aseguró el mandatario.



Lara Sánchez agregó que el peritaje le sirvió de sustento a la ciudad para declarar la caducidad del contrato con el consorcio que ejecutó las fallidas obras del estadio, con lo que se lograron recuperar $ 5.700 millones.

"Los únicos interesados en estas quejas sin sustento ante la Procuraduría, son los antiguos contratistas de las obras. Me sorprende que las investigaciones disciplinarias son contra nosotros y no contra quienes diseñaron, planearon y contrataron las obras del estadio", dijo el Alcalde.



El jefe de Contratación de la Alcaldía de Neiva, Fernando Iglesias, aseguró que no se trata de un proceso de licitación, ni la contratación de una consultoría.



"Lo que contratamos fue un peritaje técnico, fue un contrato de prestación de servicios de un perito para que examinara las causas del colapso del estadio y para eso no se requieren ni estudios previos, ni procesos de licitación, ni concursos, ya que se trata de una prueba técnica porque hubo muertos y heridos”, afirmó Iglesias.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA