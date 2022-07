El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, aseguró que apelará la medida de aseguramiento con detención domiciliaria que le dictó el Juzgado Séptimo Penal con Funciones de Control de Garantías, por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato 0698 del Programa de Alimentación Escolar que alcanzó un valor de 5.250 millones de pesos.

Es investigado por un contrato de 105.000 raciones que fue suscrito por la Alcaldía en 2020 con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño, Asoformando Colombia, con domicilio en el municipio de Tumaco.



La medida de aseguramiento había sido solicitada el mes pasado por la Fiscalía que le imputó al mandatario los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.



“Como quiera que creemos tener argumentos suficientes para rebatir lo expuesto por el Juzgado, con el equipo jurídico hemos decidido apelar la medida cautelar de detención preventiva en mi domicilio,”, afirmó el mandatario.



Señaló que “aún no he sido vencido en juicio, ni declarado culpable de los delitos que se me imputan” y reconoció que esta situación “no deja de ser, en lo personal y familiar, un golpe duro”.



Por la desinformación en redes sociales, explicó que la medida de aseguramiento proferida en su contra, solo quedaría en firme cuando el juez de segunda instancia resuelva su recurso de apelación.

“Por no encontrarse ejecutoriada la decisión, no seré suspendido del cargo, como muchos lo señalan a través de redes sociales con noticias falsas. Seguiré cumpliendo con normalidad como alcalde”, aseguró.





FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

IBAGUÉ