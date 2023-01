A través de redes sociales, Alejandra Franco, una periodista manizaleña, denunció lo que sería una persecución e intimidación por parte del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, hacia ella, su madre y su hermana cuando ambos se encontraban a bordo de sus vehículos.

"El alcalde Carlos me hizo persecución desde el sector de la Santander, en su camioneta IFM419, hasta Ravasco. Me intimidó cuando me bajé a decirle cosas. También intimidó a mi mamá y mi hermanita", relató.

DENUNCIA PÚBLICA: El alcalde Carlos Mario Marín de Manizales me hizo persecución desde el sector de la Santander, en su camioneta IFM419 hasta Ravasco, me intimidó cuando me baje a decirme cosas. También intimidó a mi mamá y mi hermanita. @FLIP_org @lapatriacom @Corcivicaldas pic.twitter.com/DaLOmMeIkq — Ale (@Afm0512) January 6, 2023

De acuerdo con la mujer, los hechos se habrían presentado luego de que ella le reclamara cuadras antes por el mal parqueo de su camioneta.



"Le dije a su camioneta que estaba mal parqueada y que se fuera a la casa. Se bajó del carro, vi que era él y su esposa.. más de malas fui yo, porque en ese momento me reconoció y allí inicio la miedosa persecución", contó la joven.

Con el término "reconoció", la mujer estaría haciendo referencia a que el impase con ella habría tenido alguna relación a que, a través de sus redes, es contradictoria a su gestión y denuncia lo que considera mala gestión.



"Pensamos que nos haría daño con su conductor. De los nervios mi mamá grabó lo que pudo. Es un violento, acosador y machito", agrega.

Mi hermanita (13 años) del miedo se puso a llorar. No puedo creer que un alcalde como Carlos Mario Marin se atreva a intimidar a las mujeres así. SI ALGO ME PASA A MI O A MI FAMILIA, ES CULPA DE CARLOS MARIO MARIN. @WRadioColombia @JuanPabloCalvas pic.twitter.com/ZNBUXnYZxr — Ale (@Afm0512) January 6, 2023

En el video grabado por una de las mujeres involucradas, solo se escucha al alcalde decir "vine a ver en qué puedo servirles".



El mandatario no se ha referido todavía al tema , sin embargo, informó que entregará declaraciones en el transcurso de la mañana de este sábado.

