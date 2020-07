Denuncian al alcalde de La Tebaida, Quindío, por presunto abuso sexual

Varias organizaciones sociales pidieron celeridad en las investigaciones que se adelantan sobre el presunto caso de abuso sexual del que habría sido víctima una joven de 16 de años en el municipio de La Tebaida, y del que acusan al mandatario de esa localidad, Vicente Young.

Según Yineth Arango Flórez, estudiante de comunicación social y cercana a la familia de la joven, el abuso habría sido cometido en diciembre pasado cuando la menor, de 15 años, fue a solicitar la ayuda económica al mandatario local para su familia, pero según relató, al parecer Young la habría citado en su vivienda.



“Según el testimonio de la mamá, después de que fueron a pedirle ayuda económica, el alcalde le dijo a la niña que él le iba a dar la ayuda económica a ella sola, y que no le dijera nada a nadie y ahí fue cuando ella accedió a ir hasta la casa de él. La familia empezó a notar lo que le estaba pasando a la niña porque no volvió a salir, ni a comportarse igual. Luego la menor contó lo que le había ocurrido y la mamá denunció el hecho”, señaló Arango Flórez.

Le puede interesar: Así será el ensayo clínico con ivermectina para el covid-19 en Cali



Después de conocerse este caso, decenas de personas realizaron un plantón a las afueras de la Alcaldía de este municipio para exigir que se avance en la investigación contra el alcalde.



Sara Rodas, integrante del colectivo femenino Yucasa, comentó que el proceso avanza de forma lenta, por lo que hacen un llamado a las instituciones para que se pueda concluir con las investigaciones.



“La investigación no avanza, más allá de interrogar a las personas cercanas al alcalde. Decidimos acompañar la denuncia brindando garantías de seguridad a la adolescente para que no sea expuesta ni puesta en peligro”, denunció Rodas.



La activista también pidió que “se inicie una investigación contra los funcionarios que no están cumpliendo con su deber, que haya celeridad en el caso del alcalde y que haya restablecimiento de derechos hacia la menor”.



Ante las acusaciones en su contra, Vicente Young aseguró que se trata de maniobras para hacer caer su imagen.



“Han aparecido por redes una especia de injurias y calumnias, que ponen en entredicho la imagen del alcalde, su honra, su dignidad, e incluso la de mi familia. Como abogado y alcalde pido que si alguien conoce las circunstancias de modo, tiempo y lugar haga las denuncias. No dejaré de dar la cara porque no debo nada y por eso nada temo’’, señaló el alcalde de La Tebaida.

Lea también: Arquidiócesis Villavicencio investiga a 5 sacerdotes por abuso sexual



Young aseguró que esta acusación haría parte de “ataques sistemáticos” que se vienen dando en contra de su imagen desde que le ganó la Alcaldía a los grupos tradicionales que han gobernado en este municipio.



“Cuando gané la Alcaldía, les ganamos a unos grupos políticos que tenían el poder hace 30 años. Siguen con ataques sistemáticos, cada ocho días salen con una mentira distinta, que me robé las ayudas, que no quiero dar subsidios, que mis hijas manejan embriagadas. Como no me encuentran nada administrativo están dedicados a destruirme, tengo mi frente en alto”.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA

En Twitter: @lausephincapie