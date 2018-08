Fiscalía imputó cargos a Guillermo Jaramillo, alcalde de Ibagué

Un contrato de 1.700 millones de pesos celebrado en noviembre de 2016 para la iluminación e instalación de adornos navideños, con posibles falencias en temas legales, tiene en aprietos al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Este jueves, la Fiscalía le imputó cargos al mandatario por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos. La audiencia se realizó ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ibagué.



La situación se le ha complicado al Alcalde debido a que en 2016 suscribió un convenio con la Corporación Festival Folclórico Colombiano para la iluminación navideña sin tener esta entidad el más mínimo conocimiento del tema, pero luego se descubrió que en realidad subcontrató con otra empresa de Bogotá que fue la que en últimas recibió el dinero.



Labores investigativas de la policía judicial CTI de la Fiscalía, permitieron demostrar que la Corporación Festival Folclórico Colombiano no contaba con la idoneidad y experiencia con resultados satisfactorios que exige la ley, para la ejecución de actividades similares.



Por ello, la Corporación se vio obligada a subcontratar tres empresas: la primera

para diseñar, alquilar, transportar, instalar, realizar mantenimiento y desinstalar

la decoración e iluminación navideña; la segunda, para alquilar, transportar,

instalar, realizar mantenimiento y desinstalar la pista de hielo, pesebre navideño

a escala, juegos infantiles, decoración y presentación del espectáculo artístico

pirotécnico.



Finalmente, subcontrató a otra firma para el suministro, alquiler,

montaje y desmontaje de la tarima para novenas, que pagaría con los dineros

que aportaría como cooperante.



Tras esta situación, el mandatario fue acusado por la ciudadanía de una posible 'triangulación' de recursos y violación a la Ley 80 de contratación.



Jaramillo, un médico especializado en cardiología infantil, quien fue secretarrio de salud de Bogotá en la administración de Gustavo Petro, no aceptó los cargos imputados y, por el conttrario, afirmó que no se ha apropiado de recursos públicos.

“La Fiscalía considera que se firmó y se hizo un convenio sin los requisitos legales, y no es un tema de que yo me haya cogido un peso, ni le haya creado un daño económico al municipio”, afirmó Jaramillo quien estuvo acompañado en la audiencia de líderes comunales y cercanos a su administración.



"Lo que hago es trabajar día y noche y defender las finanzas del municipio", aseguró al finalizar la audiencia.



FABIOS ARENAS

ESPECIAL PARA EL TIEMPO​