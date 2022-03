Una polémica se ha desatado en las últimas horas tras el aplazamiento de uno de los festivales de música que mayor expectativa había generado: el Jamming Festival 2022.



El evento, de tres días, se iba a llevar a cabo en la ciudad de Ibagué durante este fin de semana e iba a reunir a 94 artistas de diferentes géneros musicales como reguetón, salsa, rock, pop, rap, entre otros.

Recientemente, el alcalde de esa ciudad, Andrés Fabián Hurtado, dio una entrevista a La Cariñosa, donde manifestó que "los empresarios a cago del festival deben responder a las personas porque hay muchas que tienen un dinero invertido en este festival, hoteles, transporte y demás gastos".



A pesar de que las autoridades tenían ya dispuesto un dispositivo especial de seguridad y las tarimas ya estaban armadas, el alcalde de Ibagué contó en dicho medio que se enteró del aplazamiento del evento por medio de Juan Raúl Solórzano, propietario de Playa Hawái, lugar donde se iba a realizar el festival.



Al parecer, Solórzano le confirmó que varios artistas cancelaron su llegada, por lo que el mandatario municipal le está pidiendo al empresario a cargo del Jamming Festival que salga y le de la cara a quienes invirtieron en el evento.



Hurtado también aclaró en La Cariñosa que este es un evento privado y su desarrollo o cancelación no tiene nada que ver con la Alcaldía.



"Estamos para grandes cosas y lo que hacemos es facilitar todo a los empresarios y se habían realizado varias reuniones para garantizar la seguridad. Esto es un respeto a Ibagué, no se hace faltando un día al evento, las personas han llegado haciendo filas para estar en los primeros lugares, no tiene cara ni presentación, le pedimos al empresario que le devuelva el dinero a todos", aseguró el alcalde Hurtado.



