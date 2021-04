Alcalde de El Charco dice que el Ejército 'minimiza' el desplazamiento

El confinamiento de 382 familias y el desplazamiento de otras 38 en el municipio de El Charco, ubicado en la Costa Pacífica de Nariño, mantienen a sus autoridades en la incertidumbre y sin respuesta al manejo de una compleja emergencia humanitaria.

Desde el pasado 18 de marzo, cuando al territorio bañado por el río Tapaje ingresaron dos grupos armados ilegales que protagonizan fuertes enfrentamientos por la disputa de las rutas del narcotráfico, algunos pobladores de las veredas Santa Catalina, Las Mercedes, Cuil y Matapalo donde habitan 617 familias, salieron despavoridos de sus casas con tal de salvar sus vidas, mientras que otros se ocultan en sus viviendas y de allí no pueden salir.



“Algunos líderes que han venido aquí dicen que hay muertos, pero no podemos certificar que sea en nuestro municipio”, reveló el alcalde Víctor Candelo, cuando fue preguntado sobre la veracidad de unas fotos que están circulando en las redes sociales, en las cuales se puede apreciar a tres hombres muertos en el piso junto a unas casas destruidas.



“Nosotros no podemos confirmar eso porque no tenemos ninguna evidencia”, advirtió y cree que el Ejército tampoco ha podido confirmar o descartar las versiones acerca del posible asesinato de personas, “no sé si el Ejército ha podido entrar a esa zona”.



Pero lo que más le preocupa al funcionario es que hasta el momento no ha llegado ninguna ayuda para la comunidad afectada, por parte de los Gobiernos Nacional y Departamental, mientras que la que tiene disponible la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía tampoco se ha podido enviar “porque no hay como llegar hasta esa zona por la violencia que allá se registra”.



Al alcalde Candelo en medio de la difícil situación social que vive su municipio le asalta otra preocupación.



“Me preocupa que el Ejército esté minimizando el asunto”, reveló y explicó que en un consejo de seguridad efectuado ayer en El Charco, el general Álvaro Vicente Pérez, comandante del Comando Conjunto No. 2 del Ejército Nacional, había manifestado que son 38 familias las desplazadas.



“Obviamente eso minimiza la situación, aquí estamos nosotros enfrentando la situación, eso nos preocupa porque el Gobierno entonces no le para bolas a esta emergencia”.

La población nariñense ha sufrido por los últimos hechos de violencia. Foto: Alcaldía de El Charco Panorámica de la población de El Charco, Nariño Foto: Alcaldía de El Charco

El alcalde rechazó tal anuncio y dijo que el martes santo se contabilizaron 138 familias que llegaron hasta la cabecera municipal.



De acuerdo con la información que se maneja en el Sisben y la Secretaría de Desarrollo Comunitario, en total son 612 familias las que viven en las cuatro veredas azotadas por el reciente conflicto armado, que corresponderían a más de 4.000 personas.



Declaró que “algunas familias han podido salir y se ubicaron en otras veredas, otras han venido hasta el casco urbano”, para eso tuvieron que recorrer alrededor de 80 kilómetros.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, calificó como crítica la situación humanitaria en el departamento, sobre todo en la Costa Pacífica.

Al desplazamiento que se registra en El Charco, se suman eventos similares sucedidos en los municipios de La Tola con 461 familias y Olaya Herrera donde hay 380 familias.



“Los fenómenos de desplazamiento forzado que está viviendo hoy la Costa Pacífica, agudizan una crisis social humanitaria”, indicó el mandatario seccional, quien dijo que ello demanda la atención inmediata de las autoridades.



Por su parte el subsecretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, Amílcar Pantoja, informó que se prepara la intervención con ayuda humanitaria por parte del Departamento y la Unidad para las Víctimas.



“En este momento se están verificando los últimos censos que permitan gestionar la ayuda humanitaria para estas familias”, dijo y atribuyó los desplazamientos masivos a los fuertes enfrentamientos entre estructuras armadas que se están disputando el control de la zona para la actividad ilícita del narcotráfico.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO

