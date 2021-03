Contraloría sanciona a alcalde de Cúcuta con 40 millones de pesos

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, deberá pagar 40 millones de pesos tras conocerse la sanción impuesta por la Contraloría Municipal de Cúcuta. Yáñez habría tardado en dar respuesta a un requerimiento del ente fiscal y esto desencadenó la sanción.



“Una sanción fiscal desproporcionada de más de 40 millones de pesos, motivada por la supuesta demora en la respuesta de una solicitud formulada por dicho ente en el mes de marzo de 2020, es decir, ni siquiera 3 meses después de asumir como alcalde de la ciudad y en plena efervescencia de la pandemia del covid-19”, sentenció el alcalde.



El mandatario advirtió que la sanción no responde a malversación de recursos públicos, sino a la tardía respuesta a la Contraloría, que se realizó 20 días después de la fecha máxima. Yáñez aseguró que acatará la decisión.



“Esto no me quita la satisfacción del deber cumplido ante una emergencia sanitaria que se vivía en la calle, con la gente, no detrás de la comodidad de un escritorio viendo cómo se ponen palos en la rueda a las administraciones”, sostuvo el alcalde, quien solicitará un acuerdo de pago con el órgano de control.



CÚCUTA



