'No me van a intimidar': alcalde de Cúcuta denuncia amenazas de bandas criminales

A través de un comunicado en su cuenta de X, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo denunció amenazas de muerte en su contra. El mandatario de la capital de Norte de Santander aseguró que se trata de la banda criminal AK-47 y el Tren de Aragua.



En su denuncia, Acevedo comparte un video en el que se escucha a un hombre lanzar amenazas e improperios en contra de él, asimismo, la persona que aparece en las imágenes dice ser de la organización delincuencial AK-47 en alianza con el Tren de Aragua.



"Es el AK 47 con el Tren de Aragua, me oíste (...) una misma carroza. Le vamos a dar mala vida en esa ... maldita ciudad", se escucha claramente en el video compartido por el alcalde.



Acevedo mencionó en su comunicado a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional, a dos miembros del gabinete ministerial y al Presidente Gustavo Petro para que se investigue a fondo la situación y garanticen la seguridad de él y de la ciudad.



"Dejo a disposición de la Fiscalía y la Policía de Cúcuta esta amenaza que me hace llegar las bandas 'AK 47 y Tren de Aragua'. Comparto con el señor Presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y con ministro de Defensa Iván Velásquez esta amenaza. Quienes han estado prestos a atender los problemas de inseguridad de Cúcuta", dice el mandatario en su comunicado compartido en X.



"No me van a intimidar, tenga la seguridad que la institucionalidad siempre se impone ante el crimen", concluye Jorge Acevedo.

Quiero compartir con los cucuteños que la @PoliciaCucuta capturó a uno de los criminales que ayer asesinaron a un habitante de calle en el Canal Bogotá. La lucha contra la criminalidad y la delincuencia es un mandato popular y prioridad de mi gobierno. La prevención, denuncia y… pic.twitter.com/svHtxS4TVq — Jorge Acevedo (@Jorgeacevedocuc) January 22, 2024

Estas amenazas en contra del alcalde de Cúcuta ocurren luego de la captura de uno de los implicados en el homicidio de un habitante de calle identificado como Andrés Alberto Sosa Perdomo, de 22 años, el cual recibió más de 50 puñaladas por parte de varios sujetos a plena luz del día.



El sangriento homicidio fue grabado y compartido en redes sociales por sus mismos perpetradores.



"La lucha contra la criminalidad y la delincuencia es un mandato popular y prioridad de mi gobierno. La prevención, denuncia y todas las herramientas legales son necesarias para enfrentarlos", aseguró el alcalde.

El lamentable homicidio, que habría ocurrido el pasado 14 de enero en el Canal Bogotá bajo el puente Eustorgio Colmenares, ha causado rechazo por parte de la comunidad, la cual exige que se investigue a fondo lo sucedido y sean identificados los responsables para ser llevados ante la justicia.



En las imágenes, se puede apreciar claramente el momento en que varios sujetos se acercan a Andrés Sosa, el cual se encontraba debajo del puente Estorgio Colmenares.



Posteriormente, uno de los hombres, que aún no ha sido identificado por las autoridades, comienza a agredirlo con un arma blanca en múltiples ocasiones.

El crimen fue grabado por los perpetradores. Foto: Archivo Particular

El homicida lo apuñala en el pecho, abdomen, espalda e incluso en la cabeza, y pese a las súplicas de la víctima para que detengan la brutal agresión, el hombre continúa.



Además del agresor, se pueden apreciar a varios cómplices presenciando el hecho y grabando con sus cámaras, mientras celebran y alientan al perpetrador para que siga atacando con cuchillo a Sosa.



Uno de los cómplices incluso está en videollamada con otra persona, transmitiendo el homicidio en vivo.

Ante estos hechos, el alcalde informó que se logró la captura de uno de los presuntos responsables.



"Hemos logrado al hombre que agarró de la cabeza al habitante de calle para que el otro lo apuñalara. A ese delincuente hoy gracias a la efectividad de la policía, lo tenemos capturado, y vamos por todos y por toda esa estructura criminal. A nosotros no nos amedrantan, vamos a dar una lucha de frente contra todas las bandas criminales", concluyó el mandatario.

