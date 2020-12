Alcalde de Ciénaga dice que corre peligro por liderar una rebelión

El alcalde de Ciénaga, Luis Alberto Tete Samper, en días pasados causó controversia por indicar en una reunión pública que está dispuesto a propinarle un tiro a quien lo agreda. Ahora aseguró que siente temor porque conoció de un plan que existe para asesinarlo.

El polémico burgomaestre denunció ante los medios de comunicación que esta situación en la que está en riesgo su vida obedece al malestar que ha generado su iniciativa de convocar a los alcaldes de 29 municipios para separarse de la Gobernación del Magdalena y gestionar proyectos directamente con el Gobierno Nacional.



Insólito: 'Aquarela': por tutela no pueden demoler polémica torre en Cartagena



Según Tete Samper, en este primer año de mandato ninguno de los alcaldes municipales del departamento a excepción de la de Santa Marta ha podido trabajar de forma articulada con la administración departamental de Carlos Caicedo, por eso la necesidad de administrar directamente los recursos de regalías que por Ley les pertenecen a los entes territoriales para poder atender las necesidades de sus comunidades.



Lo preocupante para el Alcalde de Ciénaga, es que la ruptura de las relaciones de los 29 mandatarios con la Gobernación, habría desencadenado supuestamente una molestia e inconformidad, al extremo de orquestarse un plan para atentar en su contra.



"Voy hacer una denuncia ante los entes de seguridad del Estado porque hoy mi vida y la de mis familiares están corriendo riesgo por defender los intereses y la reivindicación de los municipios en el pacto de Ciénaga", afirmó.



Lea: Asesinaron a reconocida DJ de música electrónica y a su esposo



El mandatario agregó que “aunque existan fuerzas oscuras que quieran frenar su labor”, continuará al frente de lo que se ha denominado como el Pacto de Ciénaga, con lo cual los mandatarios pretenden demostrar que sin el acompañamiento del Gobernador pueden evolucionar las obras que requieren los pueblos del Magdalena.



“Espero que las autoridades refuercen mi esquema de seguridad e investiguen para que puedan determinar los autores intelectuales de este plan perverso”, añadió.

Mi vida y la de mis familiares están corriendo riesgo por defender los intereses y la reivindicación de los municipios en el pacto de Ciénaga FACEBOOK

TWITTER

Investigación de la Procuraduría

Sobre su expresión “a mí me zampan un piedrazo, me rompen la cabeza, y veo quién es, yo le empujo un tiro”, el alcalde indicó que su comentario fue respuesta a la amenaza contra su vida que representaban personas armadas que además habían agrupado montones de piedras para atacarlo.



Sin embargo, Tete Samper pidió disculpas aceptando que “no debí decir eso. Pido perdón, porque fue algo que lo dije no contra nadie, sino de alguna manera informal”.



Por esas declaraciones, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra el alcalde de Ciénaga por presuntas irregularidades que comprometerían el ejercicio adecuado de la función pública.

A mí me zampan un piedrazo, me rompen la cabeza, y veo quién es, yo le empujo un tiro FACEBOOK

TWITTER

Ayer literalmente el alcalde de Ciénaga Luis Alberto Tete Samper "peló" el cobre, "botó el chupo" y amenazó con "empujarle un tiro" a quien se meta con él. pic.twitter.com/rpbUM40N2t — Daniel Vivas B. (@Dani_Matamoros) December 12, 2020

El ente de control, a través de la Provincial en Santa Marta, busca determinar si el mandatario el pasado 12 de diciembre habría realizado manifestaciones violentas en el sentido de disparar a quien lo agrediera.



Vea: Mansión por cárcel: la suntuosa fiesta de cumpleaños de Silvia Gettte



Entre las pruebas en el proceso figuran las denuncias de medios de comunicación que publicaron un video subido a Twitter, en el que presuntamente se visualiza al alcalde incitando a la violencia y la intolerancia.



El ministerio público solicitó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de los posibles hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, y establecer si actuó o no al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

Esto hay que saberlo

Estas son las restricciones que tendrán las capitales para fin de año

Policía habla de la golpiza contra actor Kendrick Sampson en Cartagena

Quitarían la placa de Duque del nuevo puente Pumarejo

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta