'Usted no me da órdenes': la discusión entre alcalde y un policía

A través de un video que circula en las redes sociales, se conoció un altercado entre un patrullero de policía, el alcalde del municipio de Chinácota (Norte de Santander) y su hermano, quien al parecer estaba en estado de embriaguez.

El video fue grabado por el patrullero de la Policía, Dixon Alexander Cobaría Rozo, quien aseguró que José Luis Duarte, alcalde de Chinácota, llegó hasta una popular zona de establecimientos nocturnos, donde su hermano Luis Carlos Duarte estaba inmiscuido en una riña.



Además, en el video también aparece Jaqueline Duarte, hermana de los involucrados y quien es la gestora social del municipio. La mujer le explica al patrullero que fue ella quien llamó a la Policía para que intervinieran en la gresca.



“Con este ya van dos problemas con el mismo señor, está borracho y ya ha peleado en dos partes. La gente dice que como es el hermano del alcalde nosotros no procedemos”, asegura el policía.

Segundos después, inicia la disputa verbal entre el patrullero y el alcalde, quien desde su camioneta le repite en varias ocasiones “cumpla la norma”.



Acto seguido, el mandatario detiene el vehículo y le dice al patrullero que va a “solucionar lo que ustedes (policías) no hicieron”.



Aunque el alcalde evitaba responderle al uniformado, este último le dijo que se retirara, a lo que Duarte le dijo “usted no me da órdenes” y se bajó de la camioneta para hablar con otro agente.



La discusión entre los dos funcionarios se extendió por más de cuatro minutos y al final, el alcalde regresa al vehículo y se marcha del sitio, seguido por el hermano.



El alcalde responde

José Luis Duarte, alcalde de Chinácota, explicó que él se trasladó al lugar por petición de su mamá, quien le advirtió que su hermano estaba involucrado en una pelea.



“Me presenté como hermano, y fui con mi madre. Cuando me di cuenta de lo sucedido le dije al policía que tenían que proceder y que tenían que llevárselo para la estación”, afirmó Duarte.



El alcalde precisó que los uniformados no habían aplicado la norma y que su hermano no había recibido ninguna sanción.



“En ningún momento llegué al procedimiento para oponerme, o a decir que yo soy el alcalde. El video habla por sí mismo, vemos la mala fe de este policía”, agregó.

Duarte manifestó que interpondrá una queja disciplinaria ante los entes de control por el caso del patrullero Cobaría Rozo.



“El policía se enfrascó en grabarme, en querer dañar mi nombre. Él me ofendió e inventó cosas. Yo en ningún momento le dije payaso, no fui grosero. Lo máximo que le dije es que él no me daba órdenes”, aseguró.



Por último, el mandatario lamentó lo ocurrido y expresó que la Policía Nacional debe hacer cumplir las normas y promover la sana convivencia. Además, solicitará mayor presencia policial en el sector conocido como Santa María.

