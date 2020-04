Pido disculpas a la ciudadanía cartagenera, no a los concejales: Dau

Tras conocerse en redes sociales un video de la sesión de virtual de cabildo entre William Dau, alcalde de Cartagena, y los concejales del distrito, en el cual el mandatario insultó a los cabildantes llamándolos truhanes y otras palabras vulgares, Dau dijo este martes que no se arrepiente de lo que dijo y no tiene miedo de lo que puedan hacerle.

En un punto de la sesión, filtrada en redes, el alcalde se soliviantó y les habló de forma grosera a los concejales.



"Ustedes son los responsables de la situación que está pasando ahora Cartagena y ahora se las vienen a tirar de santurrones, por Dios”, dijo Dau. Luego remató con malas palabras.



En una entrevista para Blu Radio, el mandatario de los cartageneros pidió disculpas por esas groserías, pero solo a los ciudadanos, no a los cabildantes.



“Le pido disculpas a la ciudadanía cartagenera, no a los concejales. Ellos me volaron la piedra, me buscaron, ¿qué voy a hacer? A lo hecho pecho. Esas palabras fueron provocadas”, declaró Dau.



Además, aseguró que no tiene miedo de posibles represalias de los concejales, quienes rechazaron de forma vehemente las declaraciones del alcalde.



"Si ellos me denuncian a mí, yo los denuncio a ellos. Es que yo no le voy a agachar la cabeza a esos tipos. Son esos politiqueros de siempre que han estado saqueando la ciudad", añadió.



El mandatario aseguró a Blu radio que, desde su posesión, los corruptos quieren sacarle del poder para apropiarse de más de un billón de pesos al año.

Apoyo de la ciudad

Tras conocerse lo acontecido entre Dau y el Concejo Distrital, la comunidad -aparentemente- manifestó su apoyo al Alcalde a través de un cacerolazo.Bajo el hashtag #CartagenaSeRespeta, los cartageneros sacaron sus ollas y sartenes a las ventanas para rechazar la corrupción y apoyar a su mandatario bajo el grito: "Bravo alcalde"

Cacerolazo de apoyo al alcalde William Dau en la llegada a su residencia esta noche. pic.twitter.com/NbnYo69rM9 — Danith Teófila (@lacuerpi) April 14, 2020

#Cartagena #Atención. A esta hora se oyen las cacerolas en distintos barrios de la ciudad en apoyo al alcalde @daulaw y contra el Concejo de Cartagena. Video 1 de 3 pic.twitter.com/8oAWR4VNh2 — Rebeca González (@_ajaytuque) April 14, 2020

