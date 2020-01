Alcalde de Cartagena se posesiona en una de las zonas más deprimidas 

A a partir de la una de la tarde de este primero de enero radiante se realiza la posesión del alcalde electo de Cartagena, William Dau Chamat.



El mandatario entrante ha escogido a la vía Perimetral, uno de los sectores más deprimidos de la ciudad, para realizar el acto protocolario de inicio de administración 2020- 2023.



Allí, entre La Ciénaga de la Virgen y el barrio Olaya Herrera, el burgomaestre presentará lo que será su Gobierno.



Previamente, a las 10 de la mañana, el nuevo mandatario de los cartageneros tomará posesión ante la notaria séptima, en el salón Vicente Martínez Martelo, del Palacio de la Aduana.

En horas de la tarde estará en el acto público de posesión que se realizará en el llamado cinturón histórico de exclusión social de Cartagena, a la altura del Caño Villa, ubicado en el sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera, donde se espera que lo acompañen miles de personas.



“Ya reventamos las cadenas, es hora de celebrar. El primero de enero vamos a hacer una fiesta de ciudad de todos los cartageneros en la vía Perimetral”, expresó mandatario de los cartageneros en redes sociales, el mejor canal que ha encontrado para hablarle a la ciudadanía.



El pasado 30 de diciembre, también en el Salón Vicente Martínez Martelo, del Palacio de la Aduana, se llevó a cabo el acto de entrega de bastón de mando del alcalde saliente Pedrito Pereira a Dau Chamat.

Mandato a ritmo de Champeta

El evento público de posesión estará amenizado, este primero de enero, por artistas locales, y principales representantes del género musical de la Champeta, como Anne Swing, Melchor 'el cruel' y Kevin Flórez, entre otros, quienes, según la administración Dau, voluntaria y gratuitamente ofrecieron sus presentaciones musicales.



“En la vía perimetral vive mi gente, por quienes yo peleo y pongo la cara, el pecho y la vida para defenderlos de todos los malandrines que se han robado los recursos de la ciudad”, señaló Dau Chamat.



La Policía tiene listo desde ya un fuerte dispositivo de seguridad para acompañar a miles de personas que se espera lleguen al evento.

Recibe la ciudad con 'los bolsillos rotos'

“Espero contar con el pueblo cartagenero para mi posesión este primero de enero”, sostuvo el alcalde, quien ya se perfila como un hombre de masas luego de que llenara el centro de convenciones en su empalme, con la administración saliente, que fue abierto al público.



El alcalde recibió este primero de enero de 2020 a Cartagena con una penosa noticia a través de las redes sociales al anunciar que este año el Distrito no podrá apoyar con recursos económicos al Festival Internacional de Música que inicia en tres días.



"La difícil situación económica en que ha quedado el Distrito me obliga a asumir mi mandato bajo las más estrictas medidas de austeridad, por eso este año no podremos asignar los recursos para apoyar el XIV Festival Internacional de Música Clásica. Con esta realidad, quiero pedirle a la ciudadanía, a los gremios, a los apasionados de la música y la cultura que, a bien tengan, apoyen el Festival Internacional de Música Clásica que cada año realiza la mitad de sus conciertos gratuitos en nuestra ciudad, a principios de enero", dijo el alcalde Dau,quien llamó al país a hacer aportes para que "el festival siga vivo".



El encuentro de música se constituye en uno de los grandes activos culturales de la ciudad, no sólo porque atrae a un turismo de alto poder adquisitivo que copa hoteles y restaurantes y genera opciones importantes de trabajo; sino además porque el Festival de Música es una oportunidad inigualable para miles de jóvenes de estratos 1,2 y 3 que quieren acercarse al arte con 60 becas.



"Este Festival tiene una agenda de actividades didácticas, laboratorios y clínicas de instrumentos, todos ellos gratuitos en distintos espacios de Cartagena. El Festival ha concedido 60 becas a estudiantes de música, artistas y jóvenes productores. La orquesta sinfónica, formada en torno al Festival de Música Clásica, tiene más de 47 artistas cartageneros provenientes de todos los rincones de nuestra ciudad", recordó el alcalde en sus redes sociales.



En la actualidad el Congreso estudia una proposición de ley para convertir al Festival en Patrimonio Cultural de la Nación. De aprobarse, el Ministerio de Cultura lo incluirá en la lista representativa de Patrimonio cultural inmaterial de ámbito nacional.



No obstante, la Fundación Salvi, organizadora del evento, que además cuenta con una larga lista de patrocinadores privados no ha emitido aún ningún llamado y la organización del festival para este año avanza sin contratiempos.



