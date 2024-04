Alcalde de Cartagena califica de 'inhumano' eventual incremento en tarifas de energía

Aumento del precio de energía en bolsa genera un impacto directo en la tarifa que pagan los usuarios finales por el servicio de energía eléctrica en el país. Esto ha generado mayor preocupación entre los habitantes de la región Caribe.

En la zona norte de Colombia, la población a través de distintos mecanismos ha solicitado al Gobierno Nacional, mediar para atender el alto costo de la tarifa, que genera facturas a altos costos que para muchas familias, resultan impagables.

En días pasados, el presidente Gustavo Petro, alcaldes y gobernadores de la región estimaban reunirse en Cartagena; sin embargo la inasistencia de la gran mayoría de los mandatarios generó que el presidente no llegara a este encuentro y anunció la vicepresidente Francia Márquez una 'Asamblea constituyente de energía', cuyo nombre no fue tan bien recibido.

Para vario de los mandatarios asistentes, preocupa que no haya una solución por parte del gobierno centra a la critica situación que estos aumentos les genera al Caribe.

El anuncio del nuevo aumento desató nuevas reacciones, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay aseguró que este nuevo aumento solo evidencia una falta de solución por parte del Gobierno Nacional, al llamado que han hecho de manera reiterada.

ahora con esta proyección aumento del kilovatio, lo que se viene es tristeza y desolación las familias del Caribe colombiano

"Se ensañaron contra el pueblo de la región Caribe. No entiendo cómo si tenemos varios meses reclamando una solución al aumento de la tarifa, una solución a unos costos que no tenemos porqué pagar, ahora con esta proyección aumento del kilovatio, lo que se viene es tristeza y desolación las familias del Caribe colombiano", destacó Turbay.

El mandatario local añadió, "yo sigo insistiendo, no han entendido o no se imaginan lo que es la vida de los habitantes del Caribe, teniendo que pagar unos costoso en energía astronómicos. No han entendido que la canasta familiar, que los ingresos en las familias ya no pueden pagar esos costos.

Los alcaldes Federico Gutiérrez (Medellín) y Dumek Turbay (Cartagena). Foto:Asocapitales

Cuestionó, lo que consideró falta de entendimiento a la situación que se vive en esta zona del país, por cuenta del costo del servicio de energía.

"Creen que exageramos cuando hay muchas familias que tienen que escoger, eliminar alimentos de la canasta familiar para poder ponerse al día con el servicio de energía", resaltó el alcalde de Cartagena.

El mandatario resaltó el impacto que esto genera entre las comunidades, "Es inhumano, esta es la palabra precisa para un atropello permanente a miles de familias que hacen un esfuerzo para ganarse la vida, pero cuando llega el recibo entienden que trabajan para pagarle al operador de energía, no tienen otra opción".

También hizo una advertencia, sobre lo que esto va a desatar en términos de deuda y los mecanismos que puedan usar las empresas que prestan este servicio hacía los usuarios.

"Yo me estoy imaginando en pocas semanas las empresas de energía iniciando embargos de las casas, de los bienes, porque a los habitantes del Caribe les va quedar imposible seguir pagando este servicio", advirtió Dumek Turbay.

Finalmente envió un mensaje al gobierno, "Necesitamos solución ya".