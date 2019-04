Alcalde de Bucaramanga acusa de ladrón y llama 'cocodrilo' a concejal

Vuelve a causar polémica las declaraciones del alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández; esta vez llamó 'cara de hipopótamo y cocodrilo' al concejal de la oposición y precandidato a la alcaldía Pedro Nilson Amaya.

“Este hacía parte de toda la banda de todos los atracos que hicieron aquí en Bucaramanga, entonces mi pregunta es, este descarado tiene cara de hipopótamo, cara de cocodrilo, de que se presenta a engañar otra vez a la gente y la gente la creen así de estúpida, por eso le hago una invitación a la gente, si les llega con tejas, ladrillos, tamales, lechona, recíbale, porque todo eso que les va a entregar se lo han robado a ellos mismos y voten con conciencia, con la cabeza, no con los pies”, expuso Hernández.



Estas declaraciones las hizo a través de su tradicional Facebook Live de los lunes denominado ‘Hable con el Alcalde’.



Así mismo, el mandatario aseguró que Amaya lo va a demandar ante la Corte Constitucional: “yo sé que me va a demandar a la corte celestial, demándeme todo lo que quiera, vamos a ver si me meten a la cárcel por decir la verdad”.

Este descarado tiene cara de hipopótamo, cara de cocodrilo, de que se presenta a engañar otra vez a la gente y la gente la creen así de estúpida FACEBOOK

TWITTER

Por su parte el concejal Pedro Nilson Amaya aseguró que iniciará acciones legales contra el alcalde por haberlo tildado de ladrón de la ciudad.



“Voy a empezar a trabajar con los abogados porque ya es hora de ponerle freno de mano a un alcalde que no mira como está operando la ciudad, está estancada, la inseguridad está desbordada, empezando por él mismo. Voy a empezar una acción jurídica y que él se defienda y que diga qué me robé de la ciudad porque hace 4 años yo no estaba como concejal y pueden revisar entonces esperemos que la justicia decida y que tenga la valentía y soporte lo que dijo”, ratificó Amaya.

No es la primera vez que el mandatario Rodolfo Hernández arremete contra un concejal. Recordemos que la última vez llamó ‘bruta’ a la concejal Sonia Navas por haber confundido las siglas Lgbti con VIH; también el pasado 26 de noviembre le propinó una cachetada al concejal John Claro.



BUCARAMANGA