Alcalde de Bucaramanga renunciaría si vuelven a suspenderlo

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, insistió este domingo en presentar su renuncia al cargo si vuelve a ser suspendido por la Procuraduría, que en meses anteriores lo sancionó por propinarle un golpe al concejal Jhon Claro.



En su conocido programa de Facebook, el mandatario reiteró la decisión, de la que habló el domingo pasado, cuando se hallaba en curso la medida del ente de control, adoptada el 28 de noviembre de 2018.

El viernes pasado, el juez quinto laboral del Circuito de Bucaramanga falló a favor una tutela que el burgomaestre interpuso contra los actos administrativos configurados tras la suspensión de tres meses, denunciando vulneraciones al derecho de elección popular.



Horas antes, esa instancia judicial reversó esta providencia y por unas horas dejó fuera de la administración a Hernández Suárez, restituyendo por ese lapso al alcalde encargado, Germán Torres Prieto, designado por el gobernador de Santander, Didier Tavera.



“Yo renunciaría irrevocablemente a la alcaldía si me volvieran a suspender, y lo sigo sosteniendo porque no tiene sentido que me reactiven (...) la suspensión y luego al término de esta me la alarguen tres meses, y llegaría en noviembre. No tendría que llegar simplemente a cobrar un sueldo, que no necesito”, indicó.



Añadió que se lanzaría al ruedo electoral de nuevo si el escenario de la renuncia se hace realidad. Hernández Suárez aprovechó para disparar acusaciones contra Torres Prieto y el gobernador.



CÚCUTA