'Tránsito es un nido de bandidos': alcalde Rodolfo Hernández

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, anunció que presentará una propuesta al Concejo para liquidar la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) y crear otra entidad, debido, según él, a los altos niveles de corrupción que se registrarían en esa dependencia de la Alcaldía.

“Voy a ver si se liquida Tránsito, vamos a ver si se puede, eso no se repone, es un nido de bandidos. Hay gente buena también, poquitos (…), el resto son unos bandidos. No se quieren dejar corregir, hacen quedar mal la ciudad, es pidiendo plata por todo, chantajeando a la ciudadanía, poniendo cepos donde no es, entonces vamos a ser si podemos liquidar”, dijo Hernández en su espacio ‘Hable con el alcalde’, que transmite a través de Facebook.

De acuerdo con los testimonios de varios ciudadanos los trámites en la DTB, al parecer, no avanzarían si no se contratan con los llamados ‘tramitadores’, quienes tendrían acuerdos con los funcionarios y, dependiendo del dinero que suministre el usuario’, la diligencia saldría de inmediato o se dilataría en el tiempo.



Germán Torres, exdirector de Tránsito, cuestionó la iniciativa del Alcalde insistiendo en que "no todos los funcionarios son corruptos" y que, su caso, durante los 18 meses que estuvo en el cargo tan solo recibió una denuncia contra un alférez.



Para lograr su objetivo, el Alcalde tendría que pedirle autorización al Concejo, compuesto en su mayoría por miembros del Partido Liberal (11 de 19) y quienes se declararon en oposición a Hernández Suárez.



“Crearíamos otra entidad con mucho menos burocracia, mejores cargas a cada uno de los empleados, más responsabilidades y que ingresen por concurso de méritos y no por recomendación politiquera. Vamos a ver si los concejales aprueban, porque allá tienen un nido de recomendados”, complementó Hernández.



Bajo la administración de Hernández la DTB ha tenido tres directores. Miller Salas Rondón, quien arrancó con el mandato del Alcalde y renunció el 28 de diciembre de 2017 (21 meses de labores) tras presiones por medidas implementadas como el ‘pico y placa zonal del Centro’,

Germán Torres Prieto sucedió a Miller Salas Rondón en el cargo, según el Alcalde, luego de ser recomendado por el exvicepresidente de la República, Óscar Naranjo. Torres Prieto llegó para “atacar la corrupción” dentro de la DTB y ejercer un mayor control sobre los funcionarios, especialmente los Agentes de Tránsito, para garantizar una mejor movilidad.



Sin embargo, el Alcalde quería contratar con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) los estudios previos que servirían para armar la licitación para modernizar la red semafórica de la ciudad, que ya tiene más de 40 años. Dicho contrato se haría de manera directa, a lo que Torres Prieto se negó, hubo diferencias con el Alcalde y terminó dejando el cargo.



Tras la suspensión tres meses del alcalde Hernández, sancionado por la Procuraduría tras agredir a un concejal, Torres Prieto fue ternado para sucederlo en el cargo y el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, lo escogió y lo nombró como alcalde designado de Bucaramanga. Sin embargo, el exdirector de Tránsito solo estuvo 10 días como mandatario.



Actualmente se desempeña en el cargo Juan Pablo Ruiz, quien fue secretario General y gerente de Metrolínea. Luego pasó a la Dirección de Tránsito desde donde llegó al cargo de director. Ruiz sí sacó adelante el contrato con la SCI que ya está en ejecución.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

ADN/Bucaramanga@luchox28