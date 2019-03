Alcalde de Bucaramanga dice que 15 días de arresto serían un descanso

Luego de conocer la sanción que le impuso el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, aseguró que ve esta orden de arresto de 15 días como una temporada de descanso. “Mejor, si quiera me voy a descansar, delicioso, necesito que me notifiquen rápido, toca hablar con los abogados pero si me ponen preso por no robarme la plata de los bumangueses eso sería de talla mundial, que metan al alcalde preso por no ser ladrón y los ladrones siguen tan campantes”, enfatizó Hernández.

Esta sanción fue impuesta por desacatar el fallo de un juez que en octubre del 2017 le ordenaba garantizar el agua potable para el asentamiento Los Santos Bajo. Sin embargo, el mandatario aseguró desconocer la problemática que se registra en este sector del norte de Bucaramanga.



“No tengo ni idea, esto es tanto los líos y las necesidades que hay en Bucaramanga que me es totalmente imposible grabar en mi mente todas las situaciones que se presentan día a día”, dijo el alcalde Rodolfo Hernández.

Según el concejal Jorge Florez, en las últimas horas la alcaldía llevó unos tanques y mangueras para suministrar agua de carro tanques en el barrio y esperan que la secretaría de Infraestructura presente un cronograma definitivo del acueducto veredal, hecho que debió registrarse desde octubre cuando un juez lo ordenó.

“Llevaron tres tanques de 2000 litros y 200 metros de manguera para poder abastecer agua a la comunidad pero es agua que se lleva de carro tanques y la sentencia decía era que tenían que dar una solución definitiva como un acueducto veredal, esperamos que en las próximas horas presenten el cronograma definitivo para la construcción de este”, añadió el concejal Florez.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga

Twitter: @mariasrodriguez