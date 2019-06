Alcalde suspendido de Bucaramanga anunció que renunciaría a su cargo

En su tradicional Facebook Live, el suspendido alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez, criticó el nombramiento de Germán Torres Prieto como alcalde encargado de la capital santandereana mientras el cumple la suspensión de tres meses que le puso la Procuraduría General de la Nación por golpear a un concejal.

“Con las acciones que ha hecho y que seguirá acentuando es un celador que se cree dueño del edificio va a destruir todo (…) Está armando una banda, está pidiendo renuncias colectivas ilegales, amenazando a la gente, le pidió la renuncia a 80 personas de la alcaldía y ahora va a hacer lo mismo en Metrolínea” enfatizó Hernández.



En medio de la trasmisión, un ciudadano le preguntó sobre la fecha de regreso a su cargo como alcalde de Bucaramanga, a lo que el mandatario respondió que no cree que lo dejen volver y dio a conocer una estrategia que incluye la renuncia irrevocable al primer cargo del municipio.



“Me quedan como 35 días, pero eso no importa, yo creo que toda esa mafia politiquera no me va a dejar volver, entonces me va a toca hacer otra estrategia que sería renunciar a la alcaldía irrevocablemente y salirme a la calle a combatirlos”, enfatizó Hernández Suarez.

Además, aseguró que ser funcionario público lo limita en su lucha contra la corrupción, “aquí a pesar de estar suspendido, sin funciones públicas, tengo la investidura de funcionario público y según las leyes colombianas que son un absurdo, no puedo intervenir en política, no puedo opinar”, agregó el suspendido mandatario.



También se refirió al gobernador de Santander, Didier Tavera, quien nombró el encargo de Torres Prieto como alcalde. Aseguró que era un "cínico".



“Pero más cínico es el gobernador que se prestó para eso, pero vamos a investigarle todo, toda la matazón allá en Güepsa que la tienen escondida, que al parecer la escondieron los politiqueros de alto calibre en la Fiscalía cuando se lanzó para esta gobernación” aseguró Hernández Suárez.



Según el suspendido mandatario, también renunciaría a la Sociedad Santandereana de Ingenieros, por no estar de acuerdo con su presidente, Víctor Azuero, quien fue director del Área Metropolitana en su mandato y quien también hacía parte de la terna para el cargo de alcalde encargado.



“Enviaré el lunes la carta de retiro a la Sociedad de Ingenieros y volveré el día que haya salido, ese (Víctor Azuero) es un paquete chileno” afirmó Rodolfo Hernández.

El pasado martes, 11 de junio se posesionó German Torres como alcalde encargado de Bucaramanga y al día siguiente pidió la renuncia protocolaria a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO@mariasrodriguez