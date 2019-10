Denuncian que alcalde de Becerril sacó un arma de fuego ante comunidad

En plena vísperas de las elecciones regionales de este domingo, el alcalde de Becerril (Centro del Cesar), Juan Francisco 'Kiko' Rojas Hinojosa, fue denunciado por varias personas por intimidar con un arma de fuego a la comunidad de esta población, cuando estas le reclamaban las medidas que se implementarían para garantizar la seguridad y la transparencia de este proceso electoral.

El suceso ocurrió en la noche del pasado viernes, luego de que la personera municipal de Becerril, Ana Erika Benavides Daza y el Registrador delegado, Mauricio Cala, pretendieran levantar un acta para solicitar la suspensión de las elecciones en esta localidad.



“Desde hace días veníamos solicitando a la Alcaldía las adecuaciones de la sede primaria del Instituto Técnico Ángela María Torres Suárez, donde se celebrarán las elecciones, ya que, hasta la fecha, carece de iluminación, computadores, impresoras, papelería, planta eléctrica, lapiceros y otros elementos indispensables para este proceso”, aseguró la personera de este municipio, Ana Erika Benavides.



Frente a este requerimiento, el mandatario municipal se desplazó hasta este lugar y a la salida del plantel fue esperado por una multitud enardecida que le recriminó la falta de disposición para el normal desarrollo de esta jornada.



“El alcalde salió con las manos arriba se montó al vehículo de la administración. Luego, descendió con un arma de fuego en la mano derecha, intimidando a las personas que se encontraban en este lugar, luego, entró al carro y se marchó”, dijo un vocero de la comunidad.



A pesar de que el altercado fue grabado en un video por la misma comunidad, el mandatario negó las acusaciones.



“Esas incriminaciones son falsas porque lo que llevaba en la mano no era un arma sino un radio de comunicación”, recalcó el alcalde.



Agregó, además, que “desafortunadamente hace cuatro días, personas que se identifican con la campaña del candidato, Raúl Machado, han venido intimidando a la campaña contraria, donde han realizado agresiones en contra de varios habitantes de este municipio. Inclusive, hace tres días, el vehículo de mi esposa fue levantado a piedra y a patadas. Ayer, (jueves) estuvimos verificando las instalaciones donde se ejerce el voto, en eso pasó el señor Raúl Machado en un vehículo y llegaron posteriormente varias personas a intimidarme. Acto seguido, me bajo del carro para manifestarles que así no se hacen las cosas e impartirle instrucciones a la policía para proteger mi integridad física”.



En Becerril, dos primos hermanos se disputan la alcaldía en estas elecciones: Edward Machado, candidato por el Partido Conservador y Raúl Machado, candidato por el Parito de la U.



El primero, es hermano de la primera dama de esta población, Claudia Machado Luna y cuñado del actual alcalde, Juan Francisco Rojas.



El segundo, exalcalde de esta municipalidad, también es primo hermano de la gestora social y del actual alcalde de Becerril.



“Aquí la cosa está caliente. Esta madrugada, hubo choques entre las dos campañas donde resultaron varias personas heridas. Dicen, que realizaron disparos al aire. Hacemos un llamado a la concordia, a la armonía, para poder desarrollar este proceso en paz”, subrayó preocupada la personera.



Esta zona hace parte de la influencia carbonífera del Cesar donde se manejan más de 30 mil millones de pesos de recursos propios y cerca de 22 mil millones de regalías.



Este municipio, es uno de los que se encuentran en el mapa de riesgo electoral por trashumancia, según lo ha venido denunciando en años anteriores, la Misión de Observación Electoral, MOE y la Registraduría.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar