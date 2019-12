En Armenia surge polémica por medida de pico y placa en fin de año

Por estos días se ha abierto un debate en la ciudad por la restricción del pico y placa para vehículos particulares. Pese a que algunos gremios, como el de los comerciantes, han pedido que se levante la medida para fin de año y los primeros días de enero, cuando la ciudad es visitada por cientos de turistas, el alcalde de Armenia, Óscar Castellanos, no aceptó la propuesta.

A esto se suma que algunas vías de la ciudad se encuentran en reparación, como un tramo de la carrera 19 (en el centro) y otro en la calle 26 norte, que comunica las avenidas Bolívar y Centenario, lo que dificulta la movilidad en la ciudad.



A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Armenia expresó que la medida del pico y placa “debe ser revalidada si se tiene en cuenta los impactos contraproducentes que pueden representar para los miles de turistas que se desplazan hasta el departamento, las instituciones debemos ser aliados de aquellos quienes dinamizan la economía de la región y de los empresarios”.

Agregó que “este año vimos cómo en la temporada de Semana Santa, el levantamiento de la medida del pico y placa no generó mayores traumatismos a la ciudad, y si bien hoy la congestión que vive la ciudad está dada por la ejecución de obras, esto no amerita desfavorecer la actividad comercial y turística en los días de mayor afluencia de público, y menos aún generar sanciones a aquellos quienes visitan el destino buscando pasar una temporada vacacional”.



No obstante, el mandatario de Armenia solo levantó la restricción para los taxistas en el decreto 273 del 23 de diciembre de 2019 y únicamente los días 24 y 31 de diciembre. Más de 2.000 vehículos de uso público prestaron servicio en toda la ciudad el 24 y también lo harán el próximo martes 31.



El alcalde Castellanos dijo que decidió no levantar la medida porque considera que las obras que se adelantan en la ciudad no lo permiten, pues afectarían aún más la movilidad.



“Es muy complejo, lo hemos notado los sábados que no hay pico y placa, la ciudad es intransitable. La gente se molesta mucho pero consideramos que no se puede. Además, por las vías cerradas como la 19 y la 26, tenemos muchas dificultades de movilidad. Hay que proteger al turista y hay que tratar de ser benévolo con los que llegan y no sancionarlos por pico y placa”, añadió Castellanos.



Según proyecciones de la Secretaría de Turismo del Quindío, más de 80.000 turistas llegarán al departamento. La mayoría de ellos pasan por Armenia hacia municipios como Salento, Filandia, Quimbaya, Montenegro, entre otros, o pernoctan en los hoteles de la ciudad, por lo que se aumenta el flujo vehicular por estas fechas.



Algunos conductores de este servicio público coinciden con el alcalde y consideran que no sería un beneficio para la ciudad retirar la medida del pico y placa en estas fechas.



El vicepresidente del Sindicato de Taxistas de Armenia, Armando López, dijo que “aunque todo el parque automotor estará al servicio de la comunidad, en muchos sectores de la ciudad los trancones son enormes”.

