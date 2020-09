Alcalde de Armenia denuncia inconsistencias en  suspensión de su cargo

Luego de que se conociera que la Procuraduría prorrogó por tres meses más la suspensión al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, el mandatario acudió a sus redes sociales para referirse nuevamente a su caso pero esta vez para denunciar presuntas inconsistencias en el proceso que el Ministerio Público ha llevado en su contra.

Para el mandatario, las notificaciones por parte de la Procuraduría fueron extemporáneas pues le avisaron de la prórroga de su suspensión del cargo a las 7:28 de la noche, ‘’allí ya hay una extemporaneidad, ya que el horario establecido por la Procuraduría es de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., e incluso para medios electrónicos, pero además la primera autoridad que debía ser notificada de este proceso es el Gobernador del Quindío y fue comunicado a la 1:00 de la mañana’’.



Ríos señaló que además, ‘’de los tres meses que llevo, el proceso estuvo frenado dos meses, desde que el doctor (Camilo José) Orrego se declaró impedido nunca se volvió a mover hasta un día antes de comunicarse la prórroga y este proceso es asignado a la doctora Ligia Morales Amaris, Procuradora delegada para la vigilancia administrativa de asuntos sociales y de paz, y tampoco nos comunican esta decisión’’.

La medida de prorrogar la suspensión de Ríos fue tomada según la Procuraduría para evitar que el investigado continúe con las conductas presuntamente irregulares.



"Podría como representante legal del Municipio de Armenia incurrir a futuro en posibles irregularidades en la formación y suscripción de los contratos públicos del Municipio, que darían continuidad las posibles irregularidades investigadas en las presentes diligencias, así como los principios y fines que orientan el conjunto de la contratación pública, que ameritan la adopción de esta medida protectora de la función administrativa, reiterándose que conforme a lo reglado en el CDU, la presente decisión no conlleva un prejuzgamiento y, por tanto, la presunción de inocencia del servidor público se mantiene incólume’’, dice la Procuraduría.



Sin embargo, para el alcalde, ‘’nada sustenta objetivamente la causal de suspensión que es una posibilidad de reincidencia con lo cual se viola totalmente la presunción de mi inocencia. En conclusión, hoy no tengo formulación de cargos, no he tenido la oportunidad de defenderme y no he sido llamado a entregar versión de los hechos’’, añadió el alcalde.

Ríos es investigado por presuntas irregularidades en varios contratos que suman unos 1.590 millones de pesos y que fueron destinados a atender la emergencia por el covid-19.



En cuanto al proceso penal que la Fiscalía lleva en contra del alcalde, éste seguirá vinculado al proceso pese a que no le dictaron medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario.

