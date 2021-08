Alcalde de Aguachica debe garantizar  servicio público domiciliario de aseo

La Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrario advirtió por segunda vez al alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, garantizar la efectiva y adecuada prestación del servicio público domiciliario de aseo.



El llamado lo hizo, tras los hechos que se suscitaron recientemente en este municipio, luego de que el mandatario impidiera que camiones cargados de basura de Bucaramanga y Floridablanca (Santander), ingresaran a esta zona del país, para depositar los residuos sólidos en el relleno sanitario Las Bateas, de esta localidad.



"Con estos datos, nos damos cuenta que si nos traen diariamente mil toneladas llegamos a un caos y emergencia sanitaria en corto tiempo en este municipio, por la capacidad de este lugar"

“No voy a permitir que este municipio sea la cloaca de Santander. Hasta que no me digan de donde viene la certificación de esa basura, estoy en contra de este atropello contra el pueblo”, aseguró recientemente Manosalva en un video que circuló recientemente en las redes sociales.



La negativa del alcalde se dio ante una certificación de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), donde según el funcionario, le indican que el relleno sanitario de Aguachica no tiene la viabilidad técnica para recibir el volumen de basuras que llegan desde otros lugares.



“Me atengo al fallo técnico de Corpocesar respecto a estudios ambientales y jurídicos que me pueden dar la razón, ya que, según la entidad, este municipio no está en capacidad de decepcionar 1.100 toneladas al día de residuos sólidos de Bucaramanga y su área metropolitana”, explicó el mandatario local en el video.



"No voy a permitir que este municipio sea la cloaca de Santander. Hasta que no me digan de donde viene la certificación de esa basura, estoy en contra de este atropello contra el pueblo"

Según el mandatario, el volumen proyectado de residuos sólidos en el 2014, se podían recibir 123 toneladas diariamente, al mes 3.693.



En el 2021, se debían recibir 156 toneladas al día y 4.676 mensuales para un total de 56.10 toneladas al año.



“Con estos datos, nos damos cuenta que si nos traen diariamente mil toneladas llegamos a un caos y emergencia sanitaria en corto tiempo en este municipio, por la capacidad de este lugar. Estaríamos incumpliendo la presente licencia ambiental”, subrayó.



De acuerdo a la procuraduría, a la fecha, existen 20 camiones cargados de basura provenientes de Aguachica, Floridablanca y otros sectores de Santander, sin poder ingresar al relleno sanitario Las Bateas.



“En oficio del 13 de agosto de este año, se informó que la disposición de residuos sólidos es una actividad catalogada como un servicio público esencial, cuya prestación debe ser garantizada por los alcaldes de manera eficiente para evitar y prevenir daños a la vida y salud de los habitantes”, reza en un oficio enviado por la procuraduría al mandatario de Aguachica.



En este sentido, recordó, que la obstrucción a las vías públicas, es un delito, tipificado por el ordenamiento jurídico colombiano y que la actividad ejercida de disposición de residuos en el Relleno Sanitario Las Bateas es ejercida por un operador privado, que cuenta con los permisos legales para ejercer este trabajo.



Convocan reunión

"Teniendo en cuenta que la disposición de residuos provenientes de varios municipios de Santander se realizará de manera provisional y transitoria..."

Para buscar solución a la crisis sanitaria y ambiental suscitada por la disposición de residuos en esta zona, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrario, convocó una reunión alcalde Robinson Manosalva, a la que éste no compareció ni envió representante legal del ente territorial.



Debido a la inasistencia, el organismo de control, informó al comandante de policía del Cesar, brindar apoyo y acompañamiento policivo para que puedan ingresar los camiones llenos de residuos al sitio de disposición final, el cual es un predio privado.



“Teniendo en cuenta que la disposición de residuos provenientes de varios municipios de Santander se realizará de manera provisional y transitoria en cumplimiento de los planes de contingencia dispuesto por la calamidad pública suscitada ante el cierre de El Carrasco”, recalca la procuraduría.



Frente al llamado de la procuraduría, la alcaldía de Aguachica anunció que enviarán comunicado en el transcurso de la mañana.



Envío de basura

Cabe recordar que la situación se generó luego de que el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga negara más prórrogas a la orden del cierre definitivo del relleno sanitario El Carrasco en Bucaramanga, debido a las afectaciones que viene causando, tras cumplir su vida útil.



Esto obligó a los mandatarios de Bucaramanga y Floridablanca buscar una pronta solución, quienes plantearon que Aguachica, a través de la empresa Veolia que opera el relleno sanitario Las Bateas, recibiera los residuos de esos municipios, haciendo tránsito por el perímetro urbano de la localidad al sur del Cesar.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

