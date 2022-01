Borracho, sin tapabocas y lanzando palabras de grueso calibre contra el público que asistía a un concierto, fue sorprendido el alcalde del municipio nariñense de Chachaguí, Harol Mauricio Ibarra Guevara.



El bochornoso hecho quedó grabado en un video que circula a través de las redes sociales, el que fuera aprovechado por sus contradictores y enemigos para calificarlo como una “vergüenza”, “indignante” y “mal ejemplo” para sus conciudadanos.



La lamentable escena se produjo en la noche del pasado 4 de enero, en una tarima instalada en la plaza principal de esa localidad del departamento distante a 30 kilómetros de Pasto, cuando precisamente su comunidad le daba apertura al tradicional Carnaval de Negros y Blancos.



Vistiendo una camisa a rayas y con un jean el funcionario en pleno concierto musical se lo puede observar muy pasado de copas, a su lado aparece una mujer con sombrero que lo debe sostener por su borrachera y algunos guarda espaldas que hasta lo ovacionan pese a su salida en falso.



Cuando la agrupación musical termina su presentación el alcalde toma el micrófono y grita: “¡viva el 4 de enero 2020-22!”.



Pero lo que los espectadores y habitantes no le perdonan es lo que a continuación exclamó a viva voz: “me da mierda todo el mundo…esos hijos de p...”.



De inmediato la mujer que lo acompaña le arrebata el micrófono y el alcalde se baja rápido de la tarima, en medio de la rechifla y reclamos de algunos de los espectadores.



En el video también se puede observar cuando uno de sus guarda espaldas lo toma del hombro, como advirtiéndole que no debe expresarse mal ante sus coterráneos.



Pero ya era demasiado tarde, su rasca ya le había hecho pasar un mal rato.



El video aunque es corto podría ser utilizado por sus enemigos políticos para solicitar ante la Procuraduría una investigación en su contra, por no tener en cuenta las normas de bioseguridad por la pandemia y por los fuertes términos que utilizó en avanzado estado de embriaguez y en un acto público.



Pero este no fue el único hecho lamentable en Chachaguí. El mismo día, pocas horas después, en plena fiesta carnavalera en el marco de la plaza principal, en tremendas riñas y peleas debió terminar su concierto el cantante de música popular Darío Gómez.



De acuerdo con personas que asistieron al lugar, de un momento a otro empezaron a llover botellas y la reacción de muchos hombres y mujeres fue correr para proteger su integridad física.



El concierto fue suspendido por un lapso de tiempo, en medio de la molestia de muchos asistentes, que esperaban la actuación de la agrupación musical peruana Agua Bella, que solo en horas de la madrugada del 5 de enero se presentó ante un público muy molesto y confundido.



Chachaguí es un municipio que cuenta con casi 13.000 habitantes, su importancia radica en que dentro de su jurisdicción se encuentra el aeropuerto Antonio Nariño que sirve a la ciudad de Pasto. Además, es el lugar veraniego por excelencia de los pastusos por su clima agradable, allí se pueden contabilizar más de 1.000 fincas que son visitadas todos los fines de semana por chicos y grandes.

