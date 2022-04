Alberto ‘Tico’ Mercado, célebre cantautor de música vallenata, será traslado este miércoles desde la Unidad de Reacción Inmediata de Valledupar hasta la Cárcel Judicial de esta localidad.



El artista fue cobijado con medida de aseguramiento y detención preventiva en centro carcelario por el delito de tentativa de feminicidio agravado contra su excompañera sentimental Fernanda Ariza Valencia.



La medida fue establecida por el Juzgado Segundo Penal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Valledupar durante una audiencia de imputación de cargos y de imposición de medida solicitada por un fiscal delegado de la Dirección Seccional de la Fiscalía del Cesar.





Las pruebas contra el artista

Los hechos ocurrieron el 13 octubre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en Valledupar. Supuestamente, Mercado se encontraba en estado de embriaguez.



Según la investigación, el compositor, al parecer en una actitud de celos, le reclamó a su expareja e intentó ahorcarla y amenazó con asesinarla. El dictamen del Instituto de Medicina Legal da cuenta de heridas en la cara de la víctima, fisuras en el tabique, pérdida de un diente y múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.







La Fiscalía obtuvo abundante material de prueba y evidencia, como audios en los que el cantante, presuntamente, intimida a su excompañera sentimental.

La captura del compositor Alberto 'Tico' Mercado se registró el pasado sábado en Valledupar. Foto: Tomada de redes sociales

Sus más de 600 canciones han sido grabadas por célebres cantantes de música vallenata

Alberto ‘Tico’ Mercado, nació en Maicao, donde pasó los primeros años de su vida.



Su camino artístico comenzó desde niño. De allí que su primera canción, 'No te detengas', la compuso a los 12 años de edad, la cual fue grabada por el cantante Miguel Morales.



"No te pienso detener si te vas a marchar, si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mí. Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí, anda puedes volar, yo te presto mis alas…", dice una estrofa de la canción.







"La canción habla de una mujer que se marcha, pero, aunque sufra, le dice que avance, que no se detenga. Es una canción muy bonita, llena de sentimiento", relata Miguel Morales.

Talento vallenato innato

El llamado del canto lo heredó de su familia. Sus parientes cercanos Omar Geles y Wilfran Castillo, cantantes y compositores, han sido su referente.



"Su talento es innato. Se parecen en el estilo romántico, donde 'Tico' plasma los amores y desamores en sus cantos. Él es de los que aún conserva ese estilo rudimentario de libreta y lapicero para escribir sus composiciones", resalta un amigo cercano a la familia.



En el ámbito musical es ampliamente reconocido, sus más de 600 canciones han sido grabadas por célebres cantantes de música vallenata como: Jorge Oñate, Iván Villazón, Diomedes Díaz, Silvestre Dangond y las agrupaciones vallenatas Binomio de Oro, Los Gigantes, entre otros.



Durante su prolífera carrera artística, se ha hecho notorio por un compendio de temas exitosos como 'Olvídala, '¿Qué le diré al corazón?', 'Y no regresas', 'Que vuelva', 'Dile', 'Cuéntenmelo', 'En esta noche', 'El dolor de tu silencio', entre otras.







El suceso jurídico que lo tiene en el ojo del huracán ha afectado a su familia y a sus amigos más cercanos. Quienes lo conocen de cerca sostienen que Alberto 'Tico' Mercado siempre ha sido un hombre mujeriego, enamorado y parrandero.



Sus allegados comentan que tras el incidente con Fernanda Ariza Valencia el estado de ánimo del compositor está marcado por el desaliento y se arrepiente de haberse dejado arrastrar por la soberbia y la ira.



"Es un gran ser humano, desprendido de todo lo material. Lo que ha hecho es rechazable desde todo punto de vista y está avergonzado por este suceso. Frente a esta situación, su familia y sus amigos lo apoyamos incondicionalmente", recalcó uno de sus amigos.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

