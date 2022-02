Pese a que no ha cumplido la condena de 24 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1989, el exsenador Alberto Santofimio Botero reapareció en un acto público en el que tocó temas de actualidad política como las consultas de los precandidatos a la Presidencia de la Republica.



Al evento en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima asistieron unas mil personas, entre los que estuvieron exalcaldes, exgobernadores y dirigentes políticos del Tolima, que lo acompañaron en el lanzamiento de su libro 'Memorias Fragmentadas'.



Santofimio fue condenado el 11 de octubre de 2007 por la Corte Suprema de Justicia como coautor responsable de la muerte del caudillo liberal Luis Carlos Galán, que se perfilaba como ganador de las elecciones presidenciales de 1990.



La Corte tumbó en ese entonces la absolución por duda que dictó en favor de Santofimio el Tribunal Superior de Cundinamarca y consideró que el político de origen tolimense sí instigó al capo Pablo Escobar para que ordenara el asesinato de Galán, el 17 de agosto de 1989 en la plaza principal de Soacha, Bogotá, a donde había llegado para presidir una concentración política.



El testimonio de Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, quien señaló que Santofimio fue quien "impulsó" a Pablo Escobar para que ordenara el crimen de Galán, fue clave en la condena al político.



Durante la presentación de su libro, Santofimio se refirió a la contienda electoral que vive el país y afirmó que en las consultas hay candidatos que se autopostularon para llegar a la Presidencia de la República.



"No hay voluntad de los partidos, no existen canales de participación democrática, no hay convenciones, el pueblo está ausente de todo eso", afirmó elexsenador, y agregó que "se autoproclamaron candidatos y pusieron al Estado a gastar una millonada en unas consultas que confunden al elector".

