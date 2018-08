Embarazos en adolescentes registran cifras alarmantes en Sucre

Sucre se ubica por encima de la media nacional que es del 17 por ciento, en lo que se refiere a embarazos en adolescentes, así lo dio a conocer Verena Revollo, referente para la prevención del embarazo en adolescentes de la secretaría de salud departamental.

Indicó la funcionaria que el municipio de Buenavista, que tenía un 17.5% el año pasado, este año a corte de 30 de junio ya registra 37 por ciento de embarazos en adolescentes.



Aseguró que lo mismo sucede con los municipios de La Mojana, así como también en San Onofre, Tolú y Galeras.



“La problemática no es solo un problema de salud, sino social. Las cifras que manejamos es de nacidos vivos, ni siquiera estamos incluyendo allí los casos de abortos, que por lo general suelen suceder y no nos enteramos. La Región del Golfo Indiscutiblemente es la que mayor alto porcentaje registra y que continúa en aumento con respecto al año anterior”,



En la Mesa de Prevención de Embarazo en Adolescentes, analizamos la situación y vamos a apoyar a través de la secretaria de salud departamental, para adelantar jornadas de información y prevención no solo de embarazos en adolescentes, sino también de enfermedades de transmisión sexual.



“Se avecina la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes en Colombia, por lo que estamos articulando acciones con todos los municipios, pero en especial con estos que tienen altos índices de casos”, precisó Revollo.



Puntualizó así mismo, que de cada 100 partos que se registran en Sucre, 22 de ellos son de mamás en edades comprendidas entre los 14 y los 18 años.

LUZ VICTORIA MARTÍNEZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SINCELEJO