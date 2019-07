Alarma por panfleto que estaría circulando en redes sociales

Aunque en algunos medios de comunicación se informó que desde la semana pasada comenzó a circular un panfleto amenazante en el municipio de Montenegro, el alcalde encargado de esta localidad, Mauricio Cárdenas, aseguró que no se tiene evidencia de que estos mensajes se estén distribuyendo exclusivamente en esta población.

Según Cárdenas, las autoridades ya iniciaron la investigación pero no se ha encontrado nada al respecto. “Tampoco tenemos información de un grupo delincuencial en el municipio y no se ha encontrado soporte de que realmente estén circulando en Montenegro”.



Agregó que marzo de este año circuló un panfleto impreso pero tras la investigación “se concluyó que era el mismo que estuvieron repartiendo en otros municipios. Incluso se encontraron unos 150 volantes de esos que dejaron tirados en un antejardín de una casa”.



El panfleto que aparece firmado por “J” señala que los alias “Sebas, Titi, Cartago, Mundo, Terri, Ogro, Tazmania, Mafe, Camila, Caucana, Zarco, Mundo malo, Meñe Trejos, Negrura, Talco, Caucano, Orejas, Platanito, Chinga y Gordo Nene” no deben deambular a partir de las 7:00 de la noche ni por parques, andenes o calles porque se tendrán que someter a la limpieza.



El mandatario encargado afirmó que “hay alias que no corresponden al municipio y otros que ya están encarcelados o muertos. En ese panfleto no hay relación con la actualidad. Tenemos información de que este tipo de panfletos solo han circulado en el departamento de Córdoba pero no en esta zona del país”.



Por su parte el Gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio informó que la investigación de este caso está siendo adelantada por inteligencia de la Policía. “Esperemos, yo creo que todavía es muy apresurado para decir algo, tuvimos el primer consejo departamental de derecho internacional humanitario y allí analizamos hasta las cosas que parecen sin importancia, porque no nos podemos dar el lujo de que llegue a pasar algo”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO ARMENIA