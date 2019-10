Dramático aumento del 76 % en casos de dengue se registra en el Tolima

El dengue está desbordado en los 47 municipios del Tolima donde, en lo corrido del año, se han registrado 10.429 casos y 4 decesos por la picadura del mosquito transmisor.

La Secretaría de Salud señaló que, en total, se han notificado 20 posibles muertes por la enfermedad. Sin embargo, solo fue posible confirmar decesos en San Luis, donde murió un ciudadano de 86 años; en Espinal un hombre de 54 años, en Ibagué un menor de un año y en Chaparral una niña de 10 años.



Los municipios con mayor número de casos son Ibagué, con 2.985; Espinal, 1.572; Chaparral, 685; Guamo, 619; Saldaña, 449; y Mariquita, 416.



Las alarmas están disparadas toda vez que el aumento del número de casos es del 76 por ciento en comparación con el mismo periodo de tiempo del 2018.

El año pasado a la semana 39 se contaban 2.513 casos, y las autoridades en salud señalan que el aumento del presente año no se debe a que las alcaldías no hagan lo que les corresponde, sino a que cada 3 años el perfil epidemiológico sube y dispara los eventos de salud pública como el dengue.



Para enfrentar esa problemática, la Secretaría de Salud viene impulsando la campaña ‘Día D’, la cual incentiva a los ciudadanos a poner en práctica hábitos como lavar la alberca una vez a la semana y evitar que se acumule agua en recipientes sin tapa o en inservibles.



“Hay que tener claro que la hembra del zancudo es la que propaga el dengue y se desarrolla en agua, nosotros mismos tenemos la solución”, informó la Secretaría de Salud del departamento.



Agregó que la lucha contra el dengue se ha priorizado en los habitantes de 14 municipios con mayor riesgo, como Espinal, Melgar, Carmen de Apicalá, Honda, Venadillo, Purificación y Alvarado.



En los municipios también se vienen adelantando estrategias de promoción y prevención especialmente en establecimientos como las alcaldías, hospitales, el cementerio, colegios, escuelas, oficinas y hogares comunitarios, en torno a temas como la eliminación de criaderos e inservibles.



Los síntomas más comunes del dengue son fiebre elevada, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los globos oculares y dolores articulares y musculares.



Los signos de alarma del dengue, que requieren atención médica urgente, son dolor abdominal intenso, vómito persistente, respiración acelerada, hemorragias de las mucosas, fatiga, irritabilidad y presencia de sangre en el vómito.



Para combatir la enfermedad no hay tratamiento específico pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica disminuyen las complicaciones y su avance.

Fabio Arenas

​Para EL TIEMPO

IBAGUÉ