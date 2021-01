Alarma en Salento ante llegada de cientos de turistas

Una escena que parecía una réplica de enero de 2020 vivieron los habitantes del municipio de Salento, Quindío, cuando las calles de este poblado estuvieron aglomeradas de personas y vehículos.



Durante el primer fin de semana del 2021, cientos de vehículos y turistas llegaron hasta esta localidad quindiana. La presencia masiva de personas quedó evidenciada en fotografías que circularon en redes sociales alertando a los quindianos para que no se dirigieran a este municipio ni se expusieran al posible contagio del virus pues decenas de visitantes no contaban con tapabocas ni se mantuvo el distanciamiento social.



La alcaldía de Salento le ha solicitado en tres ocasiones al ministerio del Interior que le permita regular el ingreso al municipio. Sin embargo, no ha sido posible pues esta población no está considerada con alta afectación por covid-19.



La alcaldesa del municipio, Beatriz Díaz, dijo que la responsabilidad es de cada uno y que ella no puede “tener un policía detrás de cada visitante, diciéndoles que se pongan el tapabocas, que conserven la distancia o lávese las manos, es imposible. Tenemos que ser coherentes, si no tenemos que salir, mejor no salgamos’’.

Díaz agregó que su administración ha hecho pedagogía ‘’y hasta la misma población me ayuda a pedirles a los turistas que se pongan el tapabocas y han tenido que soportar palabras soeces y que les respondan que nadie los puede obligar’’.



La funcionaria advirtió que se le ha pedido autorización al Gobierno Nacional para la regulación de ingreso. “Es cierto que no tenemos alta afectación, pero es momento de prevenir. Es increíble la cantidad de personas que vienen y yo no puedo detener la entrada al municipio. Sacamos megáfono y se les explican las medidas, pero algunos no las cumplen. Se les pide a los empresarios que sigan estos protocolos’’.



Solamente el viernes 1.° de enero más de mil vehículos ingresaron al municipio, mientras que el sábado 2 de enero fue el día con mayor presencia de turistas en esta localidad.



Por estos días, Salento celebra de manera virtual la edición 32 de la Ruta del Libertador y se espera que este puente de Reyes también se presente la llegada masiva de turistas.



Hay preocupación entre el gremio del turismo del departamento pues, aunque los empresarios hicieron una inversión de recursos para cumplir con las medidas de bioseguridad, muchos turistas no están acatando dichas medidas.



