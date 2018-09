Alarma en Quindío por posible construcción de hidroeléctricas

Con una protesta en la plaza principal de Génova, Quindío, decenas de personas rechazaron el viernes pasado la posible construcción de al menos tres Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) en este municipio. El plantón se realizó justo a la misma hora de una socialización que haría una de las empresas encargadas del proyecto, sin embargo a última hora se canceló dicha presentación.

Según Viviana Viera Giraldo, propietaria de una de las fincas donde se construiría una de las PCH, los habitantes de este poblado están muy atemorizados por la llegada de estos proyectos que podrían impactar sus predios y los recursos naturales de su municipio.

“Hace unos días llegaron trabajadores de estos proyectos para invitarme a una socialización. Dos de las tres PCH que quieren construir pasan por mi finca, el cuarto de máquinas es en un guadual. No entendemos qué pasa, el Quindío ya tiene suficiente energía”, contó la economista que desde hace dos años, cuando regresó de Europa, puso en marcha su proyecto agroecológico llamado Ecofinca La María donde cultiva café de origen y tiene una huerta ecológica.



Relató que luego de investigar sobre este proyecto, encontró que “uno de los principales dueños de la empresa E-lectrica S.A.S, que aparece al frente de este proyecto, ha sido por muchos años funcionario de la Drummond en el área de exploración mineral e hidrocarburos y el otro dueño es un chileno de una empresa de carbones en el continente”.

“Si desvían los ríos se tendrán grandes consecuencias para toda la gente, como con Hidroituango (en Antioquia), esto impactaría a todo el municipio, por encima de ese túnel no puede crecer nada, y la población de aquí vive de la agricultura”, reclamó Viera.



Aunque este proyecto que pasa por varios ríos y veredas de esta localidad aún no cuenta con licencia ambiental, sí se conoce una resolución del 1 de febrero de este año donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) expidió una certificación de beneficios ambientales por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables presentado por la empresa E-Lectrica S.A.S, para la ejecución del proyecto ‘PHC Rojo B’.

Esta PCH tendría una potencia instalada de 5.1 MW y bocatoma en el río Rojo. Y ya fue presentada a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y tras cumplir los requisitos establecidos, logró un concepto favorable.



Según explicó Viera, en su finca nacen los ríos San Juan y Gris, por eso el proyecto pasa por su finca donde tomaría dirección hacia el río Rojo.

'La Alcaldía no fue consultada'

El ambientalista Néstor Ocampo afirmó que desde hace dos años empezaron a hablar de esos proyectos que incluyen 12 PCH en Quindío y 14 más en Risaralda pues tramitaron varios permisos para estudios ambientales desde 2016. “Uno se pregunta para qué 12 PCH si el Quindío produce 180 mil voltios y los días de mayor consumo llega a 90 mil voltios, de hecho el departamento le da energía al Tolima”.

A través de un comunicado de prensa, el alcalde de Génova, Andrés Campuzano, señaló que “rechaza de manera contundente todo tipo de proyecto que genere algún tipo de impacto ambiental por lo cual se mantendrá la vigilancia sobre este proyecto. Cabe aclarar que la Alcaldía no fue consultada de manera previa por la Anla para darle vía libre a esta empresa en nuestro territorio”.



El director de Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés, aseguró que “la empresa solicitó un permiso de estudio de biodiversidad el cual cumplió con los requisitos exigidos para el caso, pero en ningún momento hemos emitido licencia ambiental para este tipo de proyectos. Es más, el permiso para el estudio de biodiversidad es sujeto de evaluación de cumplimiento por parte de la CRQ”.

