Nariño lanza SOS por aumento de contagios en la frontera

Una de las misiones que tienen los soldados del Grupo de Caballería Mecanizado Número 3 ‘General José María Cabal’ es vigilar no solo el paso principal de la frontera con Ecuador, como lo es el puente de Rumichaca.



También deben salvaguardar la seguridad en 37 senderos ilegales que las autoridades han detectado en zona rural de Ipiales, Nariño, donde han logrando incautar explosivos y armas en depósitos ilegales de grupos armados como el de ‘Contador' y los frentes disidentes de las Farc.

Por ello, ante el contagio de 18 soldados de esta guarnición militar, el gobernador, Jhon Rojas, y el alcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota, lanzaron un SOS al Gobierno Nacional para contar con recursos y pruebas rápidas que permitan detectar más

fácilmente el virus en este territorio.



(Le recomendamos: Las grandes obras que hoy se reactivan tras parón por cuarentena)



La Vigésima Tercera Brigada, a la cual está adscrito el Grupo de Caballería, habría informado a la gobernación nariñense que los 18 uniformados se encuentran separados de los demás soldados del batallón.



Rojas también dijo que llegaron profesionales de la salud de Bogotá, Cali y Pasto para

hacer intervención en el batallón y seguimiento a la evolución del virus.



Esta es la segunda unidad afectada por el coronavirus, pues hace tres días se reportaron 11 militares enfermos en la base de Papare, en Ciénaga, Magdalena.



Según Villota, ya hay un epidemiólogo que será el encargado de trazar la ruta sanitaria con los enfermos –entre los 93– que el Ministerio de Salud reportó ayer en Nariño. Pero de ese total de pacientes, más de la mitad están en Ipiales (50 enfermos).

Un factor que influye en la situación es que en Ipiales los ciudadanos no están cumpliendo a cabalidad con la cuarentena.



Por tal motivo, el gobernador le insistió a la ciudadanía ipialeña que se mantenga en aislamiento preventivo, debido a que los ciudadanos salen de sus casas a realizar actividades como si la pandemia no existiera.



“Necesitamos con urgencia pruebas rápidas para hacer diagnósticos. También se requieren para Tumaco, que es otro municipio en alto riesgo de contagio”, aseguró el gobernador Rojas.



El alcalde de Ipiales indicó que la frontera entre ambos países es “permeable” y agregó que por las aguas del río Guáitara, que separa a Colombia de Ecuador, se arriesgan migrantes a pasar, para luego tomar alguno de los 37 pasos ilegales que les permita ingresar a suelo colombiano.



“Cualquier persona puede pasar por cualquiera de esos puntos, como venezolanos que por su desesperación buscan la manera de llegar a su país”, aseguró Villota, al informar que en la noche del sábado más de 150 de estos extranjeros intentaron cruzar la frontera hacia Colombia, pero autoridades de los organismos de seguridad del país se los impidieron.



(Lea también: Infraestructura crecería un 6 % pero las obras irán más lento)



Es por todo este panorama que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hizo de nuevo la petición a Nariño de que autorice un bloqueo sanitario o cerco epidemiológico en diversos puntos de Ipiales, como se puso en marcha, la semana pasada, en el sur del Valle del Cauca con dos puntos de control.



Allí se hacen pruebas de tamizaje para prevenir el ingreso de personas al Valle, provenientes del norte del Cauca y de Nariño con coronavirus, que estén transitando por la carretera Panamericana, la cual une estos departamentos.



Hasta ahora no ha habido respuesta de la gobernación de Nariño a la propuesta de un cerco epidemiológico en Ipiales.



“Pedimos bloqueos estrictos con campamentos de aislamiento a cualquiera que quiera circular, eso es lo que se hace desde el punto de vista epidemiológico, pues estamos en una situación que debemos fortalecer y trabajar, preparándonos mejor, sin pánico, porque lo que se nos viene será muy difícil a la hora de alargar una cuarentena”, dijo Ospina.



CALI y PASTO