Al presunto asesino de la ciudadana chilena no le cortaron las manos

No es cierto que a Juan Valderrama, presunto asesino de la ciudadana chilena Ilse Ojeda, le hayan mutilado las manos en la cárcel de Palogordo en Girón (Santander), donde se encuentra recluido desde el 3 de mayo.

En internet está circulando una fotografía de un hombre con las manos mutiladas que, por su aparente parecido físico, los internautas han relacionado con Valderrama. Sin embargo, esta información es falsa.



Fuentes del INPEC aseguran que el recluso se encuentra en buenas condiciones de salud y que la foto que está circulando no corresponde a Juan Valderrama.



Los contenidos que circulan en internet o redes sociales no son verificados y pueden dar pie a malos entendidos o interpretaciones erróneas.



Medicina Legal confirmó el 30 de abril que la causa de muerte de la ciudadana chilena Ilse Ojeda fue un fuerte golpe en la cabeza. Su pareja, Juan Valderrama, reportó su desaparición, no obstante es el principal sospechoso de su homicidio y fue recluido en una cárcel de máxima seguridad en el departamento de Santander.



La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada, y alteración del material probatorio.

Aquí encuentra algunos consejos para no caer en noticias falsas

¿Cuál es el origen de la información?

Verifique que la fuente de los datos sea confiable y asegúrese de corroborarla con fuentes reconocidas.

¿Es creíble?

Muchos de los contenidos despiertan cierta incertidumbre bien sea por como están redactados o por la distorsión misma de la foto o vídeo.

¿Está bien redactada?

Fíjese en la redacción de la información y desconfíe si los datos tienen errores ortográficos o gramaticales.

Usted puede enviar las cadenas de WhatsApp, fotos o vídeos que crea que necesitan ser verificados a diaper@eltiempo.com o rafqui@eltiempo.com