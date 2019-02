Al bioparque Ukumarí, de Pereira, no llegarían más jirafas

Otún, la única jirafa macho que hay en el Bioparque Ukumarí, de Pereira, y en Colombia, se quedaría solo. Perla, la jirafa hembra que murió en noviembre del año pasado, no será remplazada por ahora.

El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, explicó que el bioparque tiene programas de reproducción muy ambiciosos, pero “estamos pensando bien y analizando las posibilidades que tenemos (...) pero no tengo confirmado si vamos a traer otra jirafa o no”.



Cabe recordar que cuando Perla falleció, según la información suministrada por el bioparque, debido a una enfermedad digestiva, el alcalde Gallo anunció que traería otra jirafa hembra, precisamente, para no truncar el objetivo de reproducir esta especie, que está amenazada de muerte en África.



Acerca de la salud de Otún, Gallo y la gerente del bioparque, Sandra Correa, aseguraron que se encuentra en buenas condiciones de salud, con un cuidador “durante las 24 horas del día”. Sin embargo, aún tiene lesiones en su piel.



A la pregunta de si Otún necesita de la compañía de otras jirafas, Correa señaló que “todos los animales, así como nosotros, vivimos en estructuras sociales que son importantes, pero hay adaptaciones. En este momento Otún está con una persona que lo acompaña, mientras se gestiona, y se hace todo lo posible, para tener un grupo de jirafas”.



Mientras el alcalde y el equipo de Ukumarí deciden si remplazan o no a la jirafa fallecida, siguen trayendo otras especies. Ayer se dio apertura oficial al hábitat de los papiones sagrados o hamadríades.



Desde el antiguo zoológico de Buenos Aires (Argentina), que lo están transformando en bioparque, a comienzos de diciembre del año pasado llegaron a Ukumarí once de estos primates, dos hembras y siete machos, que como rasgo físico particular tienen la cara, manos y nalgas rojizas.



La manada estuvo en un hogar de paso mientras se terminaba de construir su hábitat, que costó cerca de mil millones de pesos.



Con estos nuevos animales, se complementa la biorregión Sabana Africana, la segunda del plan maestro del bioparque, que se abrió hace cuatro años con la biorregión Bosques Andinos. Las próximas biorregiones serán Bosques tropicales africanos y Asia, que le corresponderán hacer realidad al próximo alcalde de Pereira.



Según el alcalde Gallo, el Bioparque Ukumarí alcanzó equilibrio financiero y se consolida como un atractivo turístico del país. El año pasado recibió 280 mil visitantes.