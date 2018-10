Al Alcalde de Bucaramanga no lo dejaron hablar en sesión del Concejo

Durante la instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Bucaramanga adelantada la tarde del pasado lunes, la presidenta de esa corporación, Nancy Lora, le negó la palabra al alcalde de esa ciudad, Rodolfo Hernández Suárez.

La concejala levantó la sesión sin permitir la intervención del mandatario, recordándole que si bien en la administración manda él, en el Concejo es ella quien preside.

Nancy Lora le exigió a Rodolfo Hernández Suárez respeto por la corporación y por cada uno de los concejales y llamó a la Procuraduría a poner los ojos en la administración para que pare su constante intervención en política.



“La ciudad está a la expectativa de la forma como va a eliminar a los 19 concejales (…) que nos enseñe cómo ganar una alcaldía prometiendo 20 mil viviendas a nuestra gente pobre de la ciudad, a quienes ilusionó pero no les cumplió”, dijo Lora durante una intervención en la que criticó la gestión del mandatario.



Rodolfo Hernández Suárez se refirió sobre la decisión de la presidenta del Concejo de no permitirle hablar en la instalación de la sesión, hecho que calificó de "infantil".



“A mí no me eligieron ellos, me eligieron fue 80 mil bumangueses que querían que esto cambiara. Tengo que ser fieles a esos votos. Me pareció muy infantil ponerse a levantar la sesión sin dar el debate. La ciudadanía quiere es un debate”, expresó el burgomaestre.



De acuerdo con el mandatario, quería insistir en la aprobación de Proyecto de Acuerdo que destina 50 mil millones de pesos para la reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial en la ciudad.



“El Concejo no quiso escuchar al jefe del ejecutivo. Quieran o no les toca hasta que terminemos el mandato. No le voy a ceder ni un milímetro a la politiquería, al chantaje y a la mentira como han venido históricamente haciendo con Bucaramanga. Conmigo se equivocaron”, dijo el alcalde.



