Ajustan cierre de vías en Pereira por obras del cable aéreo

Debido al inicio, el próximo jueves, de las Fiestas de la Cosecha, el cierre de vías que la semana pasada anunció la Unión Temporal Megacable Pereira, ya no será total y durante dos meses, sino parcial y durante un mes.

La empresa que construye la primera línea del cable aéreo de la capital de Risaralda había informado que para el “diseño, construcción y montaje” de la estación del teleférico cerca de la Terminal de Transportes se iba a cerrar totalmente, desde ayer, la carrera 21, durante 60 días.



Sin embargo, ayer la administración municipal precisó que por ahora habrá algunas restricciones en las inmediaciones del Terminal para no entorpecer el flujo de visitantes a la ciudad con motivo de la celebración de los 156 años de fundación de la capital de Risaralda. Las Fiestas de la Cosecha tendrán programación hasta el 30 de mes, cuando se conmemora la fundación.



El secretario de Infraestructura del Municipio, Milton Hurtado, afirmó que los turistas que deseen visitar la ciudad con motivo de las Fiestas de la Cosecha no sufrirán traumatismos por la construcción de obras en la estación del Megacable.



“Ya se habló con la Unión Temporal para garantizar que las obras arranquen y que se genere, posiblemente, una restricción de un carril para que haya seguridad en el acceso de las maquinarias, pero el cierre total se haría más o menos dentro de un mes cuando las obras estén adelantadas en un buen porcentaje”, señaló Hurtado.



El cable aéreo de Pereira tendrá una inversión de 130.000 millones de pesos, de los cuales 80.000 salen de un crédito de Findeter, 40.000 de recursos propios del Municipio y los 10.000 restantes son aportes de la Gobernación de Risaralda.



El cable aéreo de Pereira será el más extenso de Colombia en zona urbana, con una extensión total de 3,4 kilómetros.



Hurtado comentó que “para la ejecución de la estación del Terminal hay un Plan de Manejo del Tráfico (PMT) aprobado (previamente), en el cual se plantean unos cierres parciales y totales. Sin embargo, frente a la información que surgió que a partir de hoy (ayer) se iba a hacer un cierre total, se tomó la decisión de no hacerlo, máxime que estamos ‘ad portas’ de las fiestas aniversarias de la ciudad y que la llegada de turistas es importante y no queremos generar traumatismo”.



El funcionario agregó que de común acuerdo con la Unión Temporal UT Megacable, se procurará que las obras en la citada estación del cable aéreo se inicien como está previsto y el cierre total se anunciará oportunamente a la ciudadanía.



El cable aéreo tendrá cuatro estaciones: la estación motriz del parque Olaya Herrera, la del Terminal de Transporte, la de la Universidad Tecnológica de Pereira (sector La Julita) y la del barrio Las Brisas, en la comuna Villa Santana.



Contará con 51 cabinas o góndolas que se moverán circularmente sobre un cable que estará soportado por 21 pilonas (estructuras que soportan el cable portador y tractor de 52 milímetros de diámetro). Se calcula que el sistema movilizará mil pasajeros cada hora.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

CORRESPONSAL EL TIEMPO - PEREIRA