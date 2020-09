Pereira no volverá a aislamiento pese al llamado de autoridades

La Secretaría de Salud de Risaralda emitió una circular donde insta a los alcaldes y de los municipios del área metropolitana y Santa Rosa de Cabal a que tomen acciones y se garantice la reducción en la velocidad de propagación del covid-19. La Alcaldía de Pereira indicó este lunes que no volverán a aislamientos selectivos ni cierre de sectores.

La petición de nuevos aislamientos de las autoridades departamentales se basó en los análisis de la Sala de Análisis de Riesgo, donde se evidenció un incremento sostenido superando los 300 casos diarios con una proyección de aumento. Esto, sumado a que hace ocho días se registró una ocupación del 98% de las camas UCI en todo el departamento, cifra que ha disminuido paulatinamente.



“Hay un aumento en la mortalidad registrándose 68 muertes en las dos últimas semanas lo que equivale al 33 % de las defunciones totales por covid-19 en lo corrido del año y un incremento en la letalidad; también, en las últimas 6 semanas se acumularon 7.007 casos nuevos, lo que equivale al 73 % del total de casos para Risaralda”, señalaron.

Además, indicaron que el número de casos activos supera los 4.000 positivos activos, siendo los municipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa Cabal, en su orden, con la concentración de contagios, morbilidad y mortalidad.



Al respecto, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, sostuvo que no permitirán nuevos cierres, pues es necesario impulsar de nuevo la economía.



“Somos conscientes del crecimiento de los contagios en Pereira, pero también de la necesidad imperiosa de la reactivación económica de la ciudad, la zona metropolitana y Santa Rosa. Así las cosas, no estamos decididos a hacer nuevos cierres voluntarios ni aislamientos obligatorios”, precisó el mandatario de los pereiranos.



Sin embargo, Maya, en representación de los demás alcaldes, sostuvo que se tomarán otras acciones para mitigar el aumento de los contagios.



"Teníamos en nuestras manos el cierre de la alternativa hospitalaria de Expofuturo, pero hemos decidido dejarla hasta el mes de diciembre. Además, junto con el alcalde de Dosquebradas se decidió que no habilitaremos las vías activas hasta nueva orden. Finalmente, habíamos realizados gestiones para abrir bares, discotecas y cantinas, pero producto de las solicitudes, se aplazará”, apuntó el alcalde.

Maya también anunció que se postergó el congreso de Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo- Anato, que estaba programada para noviembre.



“También solicitamos más control a las aglomeraciones a la Policía Metropolitana y departamental. Tomamos estas determinaciones porque tenemos en la retina todas las cifras de salud pública, pero nos sigue preocupando el desempeño económico de los ciudadanos”, apuntó.



Entre las determinaciones está que tampoco se volverá al pico y cédula. Además, en el caso de Pereira, se cerrará de nuevo y temporalmente la Plaza de Bolívar, el parque de la Libertad y el lago Uribe Uribe para disminuir la aglomeración de personas en el centro de la ciudad.

Las autoridades llamaron al compromiso ciudadano pues ya se observa falta de adherencia a los protocolos de bioseguridad.

