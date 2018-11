Aerolínea Air Panamá cierra operaciones en Armenia

Después de tres años de operaciones la compañía Air Panamá dejará de volar entre Armenia y Ciudad de Panamá.

Así lo reveló a través de un comunicado la aerolínea, que además informó que el 1 de febrero del próximo año se realizará el último vuelo desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert hacía El Edén, la terminal aérea de los quindianos.



“La decisión de esta suspensión se debe única y exclusivamente a decisiones administrativas; que no permiten continuar con la operación”, informó la empresa.



Y agrega que los pasajeros que compraron tiquetes tendrán opciones para viajar después del 1 de febrero de 2019. “Cambio de fecha (saliendo antes del 1 de febrero) o ruta para salir o llegar a otros puntos que tenemos en Colombia (Medellín, Santa Marta y Cartagena). Y el reembolso total del tiquete”.



La compañía comenzó a operar la ruta a partir de diciembre de 2015 con tres vuelos semanales para facilitar el transporte de viajeros desde Panamá o de países centroamericanos hasta el Eje Cafetero. La operación aérea era desarrollada en aviones tipo Fokker 100 con capacidad para 100 pasajeros.



De otro lado se conoció que en marzo del próximo año, otra aerolínea además de Avianca operará la ruta entre Armenia y Bogotá.



Cabe recordar que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció durante su visita al Quindío que entrarían a operar ocho frecuencias diarias entre Armenia y Bogotá pues desde hace unos meses se habían reducido a cuatro.



Según el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada, esta promesa se cumplió en cierta medida porque se se pasó de cuatro a seis frecuencias diarias “y se trabaja por aumentarlas”.



Actualmente en la terminal aérea se realizan obras de remodelación de la pista de aterrizaje. Desde octubre comenzaron los cierres programados en la terminal aérea.



El próximo domingo habrá cierre total del aeropuerto. Esta misma restricción también será aplicada el 6 y 24 de enero próximos. Los cierres programados son entre las 10:00 p.m. y las 7:00 a.m. y se extenderán hasta el 25 de abril del próximo año.



Por ahora las únicas frecuencias que se ven afectadas son; el primer vuelo que cubre la ruta Armenia – Bogotá de la aerolínea Avianca y que sale a las 5:43 a.m. desde la capital quindiana y el otro es el último vuelo de la misma compañía pero la ruta Bogotá–Armenia, a las 10:25 p.m.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO