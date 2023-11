'Al artista se le respeta': Aída Morales estalla por un show que no le habrían pagado

La actriz Aída Morales arremetió tras un espectáculo en Duitama, Boyacá, al cual había sido contratada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Morales, reconocida por sus papeles en novelas como Dejémonos de Vargas y A corazón abierto, tenía programado un "espectáculo artístico de sensibilización" denominado Romper lo invisible - Varieté en Duitama este 25 de noviembre.

Aída Morales. Foto: Archivo particular

La obra era de entrada gratuita y era organizada por la Casa de la Mujer y la Alcaldía de Duitama, según se lee en las invitaciones oficiales.

'Nosotros vivimos de esto': Aída Morales

Morales había llegado al lugar donde se presentaría, junto a su elenco conformado por varias personalidades, como el actor Milton Lopezarrubla. Sin embargo, denunció, encontró inconsistencias.

"A nosotros nos pidieron un documento con la propuesta que íbamos a presentar este día y además me enviaron un contrato que yo firmé. Habíamos hecho unos compromisos, dejamos claro que antes de subirnos al escenario debían pagarnos", señaló en un video en su cuenta oficial de Instagram.

Espectáculo de Aída Morales en Duitama. Foto: Archivo particular.

"Esos acuerdos no fueron cumplidos. Madrugamos a estar y una hora antes nos dijeron que no nos podían pagar antes del espectáculo", añadió.

Según su versión, les aseguraron que les pagarían una semana después del show.

"Al artista se le respeta, esto es nuestro trabajo y nosotros vivimos de esto. No nos subimos a un escenario si no nos pagan lo que se compromete. (...) Fueron las autoridades del municipio de Duitama quienes no nos cumplieron", dijo.

El espectáculo, expresó, lo habían preparado "en nombre del alcalde David Ortega y la señora Diana Vargas".

Alcaldía de Duitama responde a la denuncia de Aída Morales

David Ortega, alcalde de Duitama, le dijo a EL TIEMPO que la ciudad había contratado a un operador para realizar el evento y este, a su vez, había contratado a la actriz.

"El contratista tenía la obligación de traer una representación teatral. Tengo entendido que la artista no se subió al escenario porque el contratista no le había pagado la totalidad del show. Esas eran las condiciones que ella tenía con él", aclaró.

Duitama, Boyacá. Foto: Bernardo Toloza. Archivo EL TIEMPO

El mandatario enfatizó que la Alcaldía tiene un vínculo con el operador, al cual le iniciará un proceso de incumplimiento por el fallido evento.

"La contratación de la artista era en cabeza del operador del programa", comentó para este diario.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS