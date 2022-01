Las lluvias arrecian en el interior del país y nuevamente crece el río Cauca que llega con su caudal hasta la subregión de La Mojana ingresando por el sitio conocido como Cara de Gato para inundar los pueblos en su recorrido.



(Además: Concejal de Cartagena capturada con droga fue aliada de 'La Gata')

Ciénagas de San Benito Abad y San Marcos

El drama se revive una vez más en la zona de los municipios de Guaranda, Majagual, Sucre (Sucre), Nechí (Antioquia), Ayapel (Córdoba), San Jacinto del Cauca (Sur de Bolívar), en la subregión de La Mojana.



De la misma forma, en San Benito Abad y San Marcos, en la subregión del San Jorge, teniendo en cuenta que el río cauca vierte sus aguas a la ciénaga de Ayapel (Córdoba) y desde ahí hasta las ciénagas de San Benito Abad y San Marcos.



(Vale la pena leer: En video: atracan a joven en pleno desfile de Sincelejo y nadie interviene)

Sin tapar ‘cara de gato’

No estamos de acuerdo en parar la obra, porque sería peor, si paramos esa obra nos quedamos 10 años con el agua metida, llega el invierno y se hace 3 veces más grande la ruptura... FACEBOOK

TWITTER

Dicen los habitantes de la región de La Mojana, que el gran problema se presenta porque el lugar por donde penetró el río entre Guaranda (Sucre) y San Jacinto del Cauca (Sur de Bolívar), en cara de gato, no ha podido ser tapado.



Jaime Camacho, líder de la región señaló, que la comunidad comenzó a despertar al sentir el rigor de la naturaleza y comenzó a exigirles a los contratistas de la obra su terminación para evitar más inundaciones.



(Le puede interesar: 'Fuerza Pública no se detendrá en la misión de proteger': ministro Molano)



“No estamos de acuerdo en parar la obra, porque sería peor, si paramos esa obra nos quedamos 10 años con el agua metida, llega el invierno y se hace 3 veces más grande la ruptura. Pedimos contundencia en el trabajo para que se solucione el problema”, dijo.



Pidieron más compromiso de los contratistas, que no sean dos máquinas solamente trabajando mientras las aguas siguen ingresando a las comunidades.



“Seguimos en la ruina, los animales se están muriendo, estamos muy mal, a pesar de las inundaciones donde tenemos el ganado no hay pasto”, dijeron.



Indicaron, que ya comenzó a vivirse la emergencia en las zonas rurales hasta donde llegan las corrientes del río Cauca, a pesar de que en la zona hay verano.



“Que se espera para cuando llegue el invierno en la región previsto para dentro de tres meses. Esto será el caos total y las afectaciones serán mayores. Los trabajos son pañitos de agua tibia, ya estamos inundados nuevamente y es porque no han tapado la boca de cara de gato”, dijo Luis José Vergara en representación de la comunidad de Ayapel (Córdoba).

Contratistas abandonaron trabajos de mitigación

Los niveles de las aguas de los caños nuestros, Rabón, el caño Viloria y San Matías se han mantenido, pero en los últimos 5 días los niveles comenzaron a aumentar... FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el alcalde de La Villa de San Benito Abad, en la subregión del San Jorge Sucre, lanzó su voz de alerta a las comunidades, al comenzar a entrar el agua a la ciénaga de bordea a la población, lo que terminará en inundaciones en corregimientos y veredas.



“Los niveles de las aguas de los caños nuestros, Rabón, el caño Viloria y San Matías se han mantenido, pero en los últimos 5 días los niveles comenzaron a aumentar, porque por el río Cauca baja bastante agua ingresando por cara de gato”.



“Ya comunidades nuestras, muy cerca de la zona rural de Guaranda, en Gavaldá y La Esperanza están afectadas”, manifestó el alcalde.



(Le puede interesar: Estos son los aumentos de los 34 peajes de Invías en el país para este 2022)



Mencionó a poblaciones como La Mina, El Cauchal, La Plaza, Las Chispas y Cüivas, donde las aguas amenazan con ingresar a las casas.



También expresó que en efecto los contratistas habían abandonado los trabajos de mitigación y que prácticamente no se hace nada en la zona.



Afirmaron, que las inundaciones son el pan nuestro una vez más en la región.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

Breiner David Cucuñame: menor indígena asesinado en ataque en el Cauca

Dos policías heridos y su presunto agresor muerto a bala en Tuluá