Aguas de Barrancabermeja asegura que el agua no tiene mercurio

Tras las múltiples denuncias que han hecho médicos y ambientalistas sobre una posible contaminación en el agua de la Ciénaga de San Silvestre que surte del líquido a Barrancabermeja, la empresa encargada del suministro del agua, Aguas de Barrancabermeja, aclaró que según los recientes estudios no hay trazos de mercurio.

Carlos Arturo Vásquez, Secretario General de la empresa Aguas de Barrancabermeja explicó que se efectúan estudios mensuales a cada uno de los puntos donde se vierten los residuos en la fuente de captación que es la Ciénaga, “le hacemos seguimiento mensual y esos estudios arrojan que en ningún momento hay trazas de mercurio ni un factor contaminante que pueda afectar la vida de las personas”, informó el funcionario.



Este tipo de estudios lo elaboran profesionales de la misma empresa Aguas de Barrancabemeja y cuentan con un laboratorio dentro de la compañía que hace este tipo de análisis a las muestras que toman de la Ciénega, el último fue efectuado el pasado 30 de marzo y no arrojó trazos de químicos ni mercurio.

“Yo no le puedo asegurar que eso no puede pasar y como lo dicen los ingenieros, puede generarse que haya mercurio o alguna otra cosa, pero son temas que son manejables frente al porcentaje que se tiene pero no es factor contaminante ni ha venido afectando la calidad de agua”, informó el Secretario General de Aguas de Barrancabermeja.



“Desde el año 2017 en cumplimiento al Decreto 1575 del 2007 y a la Resolución 4716 del 2010 del Misterio de la Protección Social, (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) Aguas de Barrancabermeja con las directrices de la Secretaría Local de Salud, inició con la construcción de los mapas de riesgos que buscan cuantificar los posibles contaminantes que podrían afectar la salud de los barranqueños, dando como resultado que el agua que suministramos desde el acueducto, no registra presencia de metales pesados como el mercurio, de acuerdo a los análisis realizados por el laboratorio Siama, el cual está certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social”, afirmó, Alfredo Garcés, gerente de la empresa Aguas de Barrancabermeja.



