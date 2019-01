Cultivos de aguacate siguen generando polémica en Quindío

Durante uno de sus recorridos por las montañas de Colombia, la pedalista Ángela Parra comentó en sus redes sociales que subió al “icónico” páramo del Chili en área rural del municipio de Pijao.



En su relato, la ciclista contó que atravesó varios bosques y "me encantó el jardín de palmas (de cera) pero me entristeció mucho ver cómo se transformaba el paisaje para el cultivo de aguacate hass. Seco, pajonal, quemado, triste (…). De lo que no se dan cuenta los que entran en estas modas es del daño ambiental y social que viene para los países donde se cultiva”, lamentó la deportista.

Precisamente, los ambientalistas del departamento han venido criticando la expansión de estos cultivos de aguacate hass, sobre todo en los municipios de la cordillera como Salento, Calarcá, Pijao y Buenavista.



Para Néstor Ocampo, presidente de la fundación Cosmos, "los últimos años han sido de muy malas noticias sobre la cantidad y la calidad del agua que consumimos y usamos. Y en eso ha influido entre muchas cosas más, el establecimiento acelerado de extensos cultivos de aguacate en la parte alta de cuencas hidrográficas de donde toman el agua Salento, Circasia, Armenia, La Tebaida, Calarcá, Buenavista y Génova".



El biólogo y docente, Luis Carlos Serna, también ha cuestionado el aumento de los cultivos de este tipo de fruta y ha expresado que "entregaron la tierra a manos de nuevos propietarios provenientes de otros países. Esa clase de aguacate es causante de la degradación de suelos y contaminación de acueductos con agroquímicos, pérdida de biodiversidad y pone en riesgo el abastecimiento de agua potable al municipio de Buenavista".



De hecho en el informe de gestión del 2018, la directora de la Agencia de Inversión del Quindío, Diana Marcela Caicedo, señaló que se priorizaron sectores de inversión como el turismo y los agronegocios, entre otros, como dinamizadores de la economía en el departamento.



Y destacó la instalación de cinco empresas entre ellas; un proyecto ecocomunitario turístico proveniente de Marruecos, una planta de Artisan Tropic para la producción de snacks saludables de exportación a Estados Unidos y Europa, la empresa Camposol, que siembra aguacate hass en Salento y Agrícola Altos del Valle, que también cultiva este producto en ese municipio.



Según cifras de la Secretaría de Agricultura del Quindío, en 2017 el departamento ya contaba con 3.600 hectáreas sembradas en aguacate y es superado por el café (23.000 hectáreas en 2018), el plátano y banano (más de 14.000 hectáreas) y productos cítricos (6.000 hectáreas).



Por su parte el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), José Manuel Cortés señaló que "tenemos que buscar puntos de encuentro con los sectores productivos pero sin dejar de ejercer nuestra autoridad ambiental. En el momento en el que hemos identificado alguna afectación ambiental hemos adelantado acciones de orden administrativo, sancionatorio y ambiental”.



Y agregó que la Corporación trabaja en una serie de lineamientos ambientales para implementar en el cultivo de aguacate.



“Vamos a citar (en enero) al gremio aguacatero para que nosotros como autoridad ambiental les entreguemos dichas directrices sobre cómo podría ser desde lo ambiental el desarrollo de esta actividad productiva, sin ir en detrimento de los recursos naturales”.



Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO

Armenia