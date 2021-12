Después de 20 años de espera, nueve corregimientos de Sincelejo y dos veredas comenzaron a recibir el servicio de agua potable, incluidas varias zonas indígenas, gracias a la inversión de la empresa privada y la administración local.



El más reciente suministro de agua se dio al servicio en el corregimiento de La Peñata, considerada una de las zonas indígenas de Sincelejo que más sufrió por la falta del preciado líquido.



(Además: La vida de un colombiano en una ciudad donde no saldrá el sol hasta el 2022)



“Por años tuvimos que abastecernos de agua de arroyos y jagüeyes ubicados en nuestra jurisdicción, agua que no es apta para el consumo humano. También comprando a los carrotanques, sacando plata de donde no teníamos”, dijo Basilio López, habitante del lugar.

Corregimientos beneficiados con el proyecto de agua

servicio llegará de manera convencional y con subsidios a 170 habitantes, quienes antes debían comprar el agua a precios elevados, o recorrer varios kilómetros para obtenerla de pozos o jagüeyes... FACEBOOK

TWITTER

Los recursos de inversión para la instalación del servicio de agua potable en los corregimientos y veredas corren por cuenta de la empresa Veolia y la Alcaldía de Sincelejo.



“Son más de 7.000 mil habitantes a los que se les ha llegado con equidad social y son más de 1.600 usuarios nuevos a los que se les va a pagar un subsidio que corresponde al servicio de agua potable”, dijo el alcalde, Andrés Gómez Martínez.



Entre los corregimientos beneficiados con el proyecto de agua están: Cerrito de la Palma, Laguna Flor, La Chivera, Las Majaguas, Cruz del Beque, Buenavistica, Las Huertas y Las Palmas.



(Tambièn: Patrullera es agredida en procedimiento policial en el norte de Cauca)



Funcionarios de la administración municipal dicen que se incluyen además las veredas de El Salado y Barro Prieto y próximamente el suministró estará llegando a San Antonio y las veredas Putumayo, Montebello y Villa Rosita.



“El servicio les llegará de manera convencional y con subsidios a 170 habitantes, quienes antes debían comprar el agua a precios elevados, o recorrer varios kilómetros para obtenerla de pozos o jagüeyes de mala calidad”, expresó el alcalde.

En este caso se refiere al más reciente servicio que se ha dado en el corregimiento de La Peñata.



Por su parte, Fabio Araque, gerente de la empresa Veolia, destacó la forma como a través del proyecto de agua para las zonas rurales se está cambiando las condiciones de vida para estas comunidades olvidadas por años.

Ayuda de las comunidades

Destacó el gerente de Veolia el aporte que hizo la comunidad en las labores que permitieron la instalación de la tubería para que el agua pudiera llegar hasta las poblaciones.



“Esto fue posible, porque la comunidad se sumó a las excavaciones que hoy permiten que cuenten con este importante servicio, demostrando de esta forma, que el trabajo articulado entre la comunidad, la administración municipal y la empresa produce beneficios”, dijo.



Por su parte, Víctor Salcedo gerente de la empresa de Acueducto de Sincelejo -Empas-, sostuvo que se están cumpliendo metas y están dando resultados.



(Le puede interesar, Video: vigilante murió en su primer día de trabajo al frustrar un robo)



“Se está beneficiando a un número importante de familias y se van a incluir más en la zona rural, gracias a la construcción del tanque elevado en el sector de La Pollita, en el sector más elevado de la ciudad, lo que permite que el agua llegue casi que por gravedad”.



Jiliber Padilla, capitán menor del cabildo indígena del corregimiento de la Peñata, se mostró satisfecho por el servicio que comenzaron a recibir.

”Vamos a recibir agua de mejor calidad para la salud de nuestros hijos y nosotros todos, lo que nos garantiza mejor calidad de vida”, manifestó.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

La historia no contada de Yanfry, el niño al que volvieron ‘influencer’

Wayús se toman construcción del parque eólico Guajira 1

Calidad del aire en Medellín no mejora debido a quemas