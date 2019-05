Alerta en Santa Marta por distribución de agua no apta para el consumo

Las autoridades de salud de Santa Marta advierten a la comunidad sobre la presencia de agua no apta para el consumo humano, la cual está siendo repartida por particulares quienes no tienen los cuidados necesarios en el captación y distribución del líquido, lo que hace que se genere enfermedades en la piel e intestinales en los consumidores, según afirmó Julio Salas, secretario de salud de la capital del Magdalena.

“Estos vendedores ilegales recargan los carrotanques en puntos no aptos y sin ningún tipo de inspección la distribuyen entre sus clientes, quienes aunque no tienen claridad del origen del agua la usan para bañarse y cocinar alimentos” afirmó Salas.



Atendiendo esta situación, las autoridades se encuentran realizando un control al proceso de abastecimiento empleado por la Essmar en carrotanques, con el fin de garantizar que el agua que se distribuye en los barrios esté en condiciones adecuadas.



La medida que fue adoptada a partir de la declaratoria de calamidad pública, consiste en verificar que el cargue, traslado y deposito del recurso hídrico se haga con todas las normas sanitarias y no se registre algún efecto contaminante que pueda ocasionar un perjuicio al consumidor.



La labor de inspección y vigilancia, está a cargo de un equipo técnico de la secretaría de salud, el cual para entregar un diagnóstico, desarrolla un muestreo al agua con soporte de laboratorio.



El secretario de salud, aseguró que desde que la Essmar comenzó el suministro de agua en carrotanques, ha venido cumpliendo con las exigencias técnicas, por lo cual el líquido que reciben los samarios es apto para el uso cotidiano.



“Los 30 vehículos tipo cisterna, tienen un mecanismo de cubierta y protección del recurso hídrico, así que no hay ningún riesgo que se contamine en la recolección y deposito final en los hogares”, aclaró el funcionario.



De igual manera, la Alcaldía le solicitó a la Policía Metropolitana implementar controles a los carrotanques para frenar la distribución de agua que pueda presentar malas condiciones.



Ingrid Aguirre, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta Essmar, recordó que los únicos vehículos tipo cisterna autorizados para el suministro de agua son aquellos marcados con el logo de la entidad y el Unidad de Gestión Del Riesgo.



Aclaró que este servicio que hace parte del plan de contingencia, “lo prestamos de forma gratuita entre los usuarios que lo solicitan a las líneas habilitadas”.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv