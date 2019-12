Agua de Santa Marta está causando brotes en la piel

Las condiciones del agua que llega por la tubería a las viviendas estaría ocasionando enfermedades en la piel, según han indicado médicos de los puestos de salud que atienden diariamente a niños y adultos que llegan con brotes y picazón.



Esta situación que tiene preocupados a los samarios, se estaría presentando en aquellos barrios en donde el servicio de acueducto se presta por medio del sistema de pozos profundos ante la falta de capacidad de producción y distribución de la planta de tratamiento.

Algunos usuarios han indicado que el agua que sale de la llave en ocasiones presenta mal olor y color; sin embargo, no tienen otra opción que utilizarla al menos para bañarse, el lavado y los oficios diarios.



“No hay otra agua disponible, así que usamos la que llega para lo básico del hogar; ya para tomar y cocinar preferimos comprar el líquido empacado que suministran otras empresas privadas”, señaló Diana Bustamante, moradora del barrio Santa Cruz.



Pero el hecho de bañarse con el recurso hídrico proveniente de pozos profundos, estaría causando afectaciones directas en la piel, especialmente en los menores de edad, de acuerdo al diagnóstico de galenos que atendieron varios casos de infecciones de este tipo.



El médico Isath Bermúdez, expresó que esta agua en particular no está siendo apta ni siquiera para bañarse. “Es necesario por lo menos hervirla porque al no tener un tratamiento adecuado, podría presentar algunas concentraciones bacterianas que afectan directamente la piel”, precisó.



Sandra Muñoz, denunció que sus dos hijos de 7 y 10 años hace días vienen desarrollando un brote que se ha extendido por toda la piel. “No podían dormir por la picazón y el sarpullido se iba expandiendo muy rápido, entonces lo llevé al puesto de salud y me dijeron que era un hongo que le había causado el mal estado del agua”, informó.



El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar, José Dajud dijo que hasta ahora no había recibido ninguna queja de usuario por este tema, no obstante, se comprometió a revisar las condiciones del recurso hídrico que se genere de los pozos y tomar las respectivas medidas.



“Muchas veces las familias están comprando agua que no está en el mejor estado, y que pueden generar este tipo de problemas. No necesariamente debe ser la de los pozos, de todas maneras vamos a revisar la situación”, manifestó.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv