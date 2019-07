La radiografía del campo cordobés que conoció el MinAgricultura

Son al menos 150 mil millones de pesos los que este año arrojan las pérdidas del sector agropecuario en Córdoba, producto de la sequía y la falta de garantías para la producción y comercialización.



Las cifras son de las cadenas productivas y de la Secretaría de Desarrollo Económico Departamental que fueron dadas a conocer al ministro de agricultura Andrés Valencia Pinzón, en su visita al municipio de Puerto Escondido, Córdoba, este jueves.

La debacle agropecuaria comenzó a finales del año pasado, cuando el fuerte verano empezó a secar pastizales, debilitar cultivos y a llevar a la muerte a 33 mil reses.



Tan solo en la siembra de plátano se dejaron de producir 160 mil toneladas en la zona productora de Los Córdobas, Canalete y Puerto Escondido. Los afectados fueron los cultivadores de al menos 20 mil hectáreas que vieron caer la producción con resultados negativos para sus negocios.



También el consumidor local sufrió las afectaciones, por cuanto una unidad de este producto alcanza, en los actuales momentos, el precio de mil pesos.



Johnny Salazar, agroempresario, expresó que los productores agropecuarios de la zona costanera están descapitalizados y no tienen recursos para continuar sus actividades productivas después de las millonarias pérdidas que dejó la temporada de sequía.



"Necesitamos la condonación de los créditos, si eso no se da necesitamos que el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa) nos compre la deuda, porque no tenemos con qué pagar. No tenemos con qué sembrar ni cómo retomar nuestra actividad", dijo Salazar.



Los algodoneros que cada año ven reducir la siembra, también se quejan por la falta de políticas claras. Ese sector ha sido uno de los más golpeados por la alteración climática en el país. Graves inundaciones y aumento de sequías han hecho que, desde el año 2008 se haya bajado considerablemente la siembra. De 22 mil hectáreas que se cultivaban en esa fecha, pasó a 8.200 en esta vigencia, lo que se traduce en una recesión, especialmente para los pequeños productores.



A principios de este año, el gremio algodonero liderado por Conalgodón presentó ante el Gobierno Nacional un plan de reactivación del cultivo proyectado a cinco años. Dicha estratega busca fortalecer las estrategias que permitan dar una tabla de salvación a toda la cadena productiva partiendo desde el cultivador hasta llegar al comercializador.



En dicha propuesta se incluyen planes de manejo del riesgo como la cobertura de precios, que les permitirá protegerse de posibles bajas del precio internacional o de la tasa de cambio. Además de los incentivos que permitirán lograr la conformación de bancos de maquinaria para así lograr mejorar la competitividad del cultivo.



Otra propuesta es crear créditos oportunos a través del Banco Agrario para desarrollo del cultivo y que permitan comprar maquinaria y equipos con tasas de interés bajas y amplios plazos para los productores.

Los compromisos de MinAgricultura

Todas las quejas del sector fueron dadas a conocer al ministro Valencia, durante el Taller Agropecuario "Cosechando con las Regiones", que lideró el jefe de esa cartera en Puerto Escondido, Córdoba.



En su informe de gestión dijo que, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, se han invertido más de mil millones de pesos para el desarrollo de proyectos productivos, en beneficio de los productores del campo.



Anunció la inversión de más de 5 mil millones de pesos en vivienda rural en Córdoba, y que en lo corrido de este gobierno se han entregado 208 subsidios.



En cuanto al problema que viven los productores de la zona costanera de ese Departamento, puso a disposición de ellos la oferta institucional del Ministerio de Agricultura, en específico la del programa "Coseche, Venda a la Fija", como forma de conectar de forma directa los productores con la agroindustria y el comercio, asegurando la venta anticipada de sus cosechas antes de sembrar.



Es programa también incluye una línea especial de crédito con la tasa de interés más baja del mercado, subsidiada para la financiación de emprendimientos agropecuarios y rurales, y el seguro agropecuario para amparar las cosechas ante cualquier fenómeno natural. Quien opte por esto, tendrá preferencia en la adquisición del seguro para la gestión de riesgos agroclimáticos, que equivale hasta el 80% del valor de la prima.



El Ministro se comprometió a llevar toda la oferta institucional de la Agencia de Desarrollo Rural y de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca para atender a los campesinos, ganaderos y pescadores.



Fue enfático en decir que no habrá condonación de créditos, pero ordenó que el Banco Agrario haga refinanciación de los mismos para aliviar las cargas y deudas de los afectados.



Para los ganaderos anunció la aprobación, prontamente, de una nueva línea de crédito para que productores pueden recuperar los hatos golpeados por fenómenos climáticos, como el verano. Aseguró que esa línea permitirá retener vientres y repoblar los potreros afectados. La estructuración de la nueva línea de crédito agropecuaria tiene plazos que va acorde con el ciclo de vida de los animales y de esa manera facilitarle al ganadero liquidez

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Puerto Escondido (Córdoba)